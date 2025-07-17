TikTok Para Kazandıracak Yeni Basit ama Etkili Özelliğini Duyurdu

TikTok'un Küresel Müzik Yayıncılığı Direktörü, sesini platformdan duyurmaya çalışan sanatçıların öne çıkmasını sağlayacak yeni bir özellik duyurdu. Artık platformdaki şarkıcılar kadar söz yazarları da öne çıkacak. Bu kapsamda özel bir destek programı kullanıma sunuldu. TikTok'ta bir söz yazarı olarak içerik paylaşan kullanıcılar artık profiline "Şarkı Yazarı" etiketi ekleyebilecekler. İlaveten, bu kişilerin profillerinde "Şarkılarım" adlı özel bir sekme de yer alacak.

Şirket, şarkı yazarlarının içerikleriyle birlikte kendi hikayelerini anlatabilecekleri, yaratıcılıklarını ve yeteneklerini daha etkin bir şekilde sergileyebilecekleri yeni bir alan açmak niyetinde.

TikTok Sanatçıların Öne Çıkması İçin Programlar Geliştirdi

Profile etiket ekleme özelliği, TikTok'un platformdaki sanatçılara sahip çıkma misyonunun bir parçası. Hatırlarsanız yakın zamanda "TikTok for Artists" adlı sistemi duyurmuştu. TikTok for Artists, sanatçılara özel araçlarla derinlemesine analiz yapan, ayrıca sanatçıların hayranlarıyla kolayca iletişim kurmasını sağlayan bir sistem olarak öne çıkıyor.

TikTok for Artists şimdilik birkaç ülkede test ediliyor ve Türkiye onlardan biri değil. Aynı şekilde söz yazarlarına verilen destek de şimdilik sınırlı sayıda yayıncı ve yazar için mevcut. Geniş kitlelere açılmadan önce katılmak isteyen kullanıcılar bir bekleme listesine yazılmak zorunda.

Söz yazarları desteği, Spotify ve Tidal hizmetlerine direkt cevap niteliğinde. TikTok Music kapatılmış olsa bile sanatçılara verilen destek devam ediyor. Yüksek reklam ve aracılık ücretlerini karşılayamayan küçük çaplı sanatçılar, seslerini TikTok'tan duyuruyor.