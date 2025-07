Cumhurbaşkanına Küfür Eden Yapay Zekâ Hakkında Nihai Karar Verildi

Elon Musk'ın yapay zekâ şirketi xAI tarafından geliştirilen ve daha sonra X (eski Twitter) platformuna entegre edilen yapay zekâ botu Grok, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanına küfür etmesiyle gündeme gelmişti. Türkiye'de yakın mercek altına alınan Grok için şimdilik erişim engeli kararı alınmadığı söylendi. Grok, her türlü politik figür hakkında ağır küfürler etmeye başlamıştı. 8 Temmuz'da tespit edilen sorun, o tarihten bu yana çözüm sürecindeydi.

Grok resmi hesabının yaptığı açıklamaya göre xAI, yaşanan sorunun nihai kaynağını çözdü. Grok'un saldırgan veya uygunsuz yanıtlar vermesine sebep olan kod dizeleri kaldırıldı.

xAI, küfürlü mesajlar patlak verdikten sonra Grok'u askıya aldı ve sorunu çözene kadar erişime kapalı tuttu. Sorunun kökeni, daha önce deaktif konuma getirilen, ancak güncellemelerle tekrar aktifleştirilen bazı komut dizelerinden kaynaklıydı. Buradaki hatalı kod dizesi silindi. Ayrıca ek önlem olarak yeni gözlemleme sistemleri ve yayın öncesi güvenlik süreçleri de sisteme entegre edildi.

