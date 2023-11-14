Artık TikTok'ta Beğendiğiniz Şarkıları Apple Music ve Spotify'a Kaydedebileceksiniz!
Artık TikTok'ta beğendiğiniz şarkıları Apple Music ve Spotify'a kaydedebileceksiniz. İşte yeni özelliğin detayları!
TikTok, yakında müzik entegrasyonu özelliğini herkesin kullanımına açacak. Bu özellik sayesinde kullanıcılar beğendikleri veya duydukları bir şarkıyı kullandıkları müzik platformuna ekleyebilecek.
Apple Music, Spotify ve Amazon Music Entegrasyonu!
TikTok, kullanıcıların uygulamada gezinirken beğendikleri bir şarkıyı Apple Music, Spotify ve Amazon Music'e eklemelerine olanak tanıyacak. Böylece kullanıcılar uygulamadan ayrılmadan şarkıyı müzik platformuna kaydetmiş olacak.
Bu özelliği kullanmak isteyenler "Müzik uygulamasına ekle" seçeneğine tıklayacak. Ardından karşılarına şarkıyı eklemek istedikleri müzik platformları çıkacak.
Apple Music, Amazon Music ve Spotify seçeneklerinden birine tıklayarak şarkıyı "Beğenilen Şarkılar" kütüphanesine eklemiş olacak.
Her seferinde müzik platformunu seçmekle uğraşmak istemeyen kullanıcılar istedikleri müzik platformunu varsayılan müzik uygulaması olarak ayarlayabilecek.
TikTok'un şimdilik yalnızca ABD ve Birleşik Krallık’taki Premium kullanıcılara açtığı yeni özellik, yakında tüm kullanıcılara sunulacak.
TikTok Bir Ülkede Daha Yasaklandı! Liste Büyüyor!
Nepal, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, popüler video uygulamasının "kötüye kullanımı" nedeniyle sosyal uyum ve iyi niyetin bozulduğunu ve bunun kontrol edilmesi için artan bir talep olduğunu ekleyerek TikTok'u yasaklayacağını söyledi.
Peki siz TikTok'un yeni özelliğini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.
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