Artık TikTok'ta Beğendiğiniz Şarkıları Apple Music ve Spotify'a Kaydedebileceksiniz!

SOSYAL MEDYA

TikTok Bir Ülkede Daha Yasaklandı! Liste Büyüyor!

Nepal, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, popüler video uygulamasının "kötüye kullanımı" nedeniyle sosyal uyum ve iyi niyetin bozulduğunu ve bunun kontrol edilmesi için artan bir talep olduğunu ekleyerek TikTok'u yasaklayacağını söyledi.