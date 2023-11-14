TikTok Bir Ülkede Daha Yasaklandı! Liste Büyüyor!

Nepal, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, popüler video uygulamasının "kötüye kullanımı" nedeniyle sosyal uyum ve iyi niyetin bozulduğunu ve bunun kontrol edilmesi için artan bir talep olduğunu ekleyerek TikTok'u yasaklayacağını söyledi.

TikTok hâlihazırda diğer ülkeler tarafından kısmen ya da tamamen yasaklanmış durumda ve bu ülkeler arasına güvenlik endişelerini gerekçe göstererek Nepal de katılıyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre Nepal'de son dört yılda TikTok ile ilgili 1.600'den fazla siber suç vakası kaydedildi.

TikTok, Nepal Hükûmeti Tarafından Yasaklandı

Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Rekha Sharma, TikTok'un yasaklanması kararının Pazartesi günü erken saatlerde yapılan bir kabine toplantısında alındığını söyledi. Sharma, Reuters'e yaptığı açıklamada, "Meslektaşlarım teknik olarak kapatılması için çalışıyorlar." dedi.

Nepal'deki muhalefet liderleri bu hamleyi eleştirerek "etkinlik, olgunluk ve sorumluluktan" yoksun olduklarını söyledi.

"Diğer sosyal medyalarda da istenmeyen pek çok şey var. Yapılması gereken bunları kısıtlamak değil düzenlemektir." diyen eski Dışişleri Bakanı ve Nepal Komünist Partisi'nin (Birleşik Marksist-Leninist) üst düzey liderlerinden Pradeep Gyawali, Tiktok'un yasaklanmasını eleştirdi.

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