TikTok Şiddet İçeren İçeriklere Karşı Yeni İş Birliğini Duyurdu

TikTok, şiddet ve terörizm odaklı söylem ve eylem içeren içeriklerle daha iyi ve daha güçlü mücadele edebilmek adına "Tech Against Terrorism" (Terörizme Karşı Teknoloji) inisiyatifine üye olduğunu duyurdu. Birleşmiş Milletler'in Terörle Mücadele Birimi Direktörlüğü çatısı altında kurulan bu yeni inisiyatifin amacı, küresel teknoloji endüstrisiyle iş birliği yaparak internetin terör ve şiddet amaçlı kullanımıyla mücadele etmek olacak.

Kendi platformu da dâhil olmak üzere her türlü platformda şiddet içeren tutumlara karşı olduğunu sık sık vurgulayan TikTok, bu tür içerik ve davranış şekillerinin yaratıcılığa ilham verme misyonlarına aykırı olduğunu belirtti. TikTok, kullanıcı güvenliği ve insan haklarına bağlılığını vurgulayarak, platformun içerisinde yer alan şiddet içeren aşırıcılığı ve terörizm odaklı söylemleri kabul edilemez bir noktada konumlandırıyor.

TikTok Daha Güvenli Bir Platform Olma Hedefinde İlerliyor

Bu yeni inisiyatifin 4 aşamalı programının 3 aşamasını tamamlayan TikTok, programın güvenilir marka unvanını alan platformlardan biri oldu. Alınan bu unvan TikTok'un daha güvenli bir platform olma hedefinin doğrultusunda başarılı adımlarla ilerlediğini gösteriyor.

Şeffaflığa olan bağlılığı kapsamında her üç ayda bir Topluluk Kuralları Uygulama Raporlarını paylaşan TikTok, katı politikalarının ihlal edilmesi durumunda platformundan kaldırdığı içerikleri ve hesapları da şeffaf bir şekilde paylaşıyor. TikTok ayrıca şiddeti teşvik etmeye çalışan kişi veya grupları topluluk güvenliğini riske atmasına "Topluluk İlkeleri" kapsamında müsaade etmeyerek, hesapların veya grupların şiddeti teşvik etmek veya şiddet içeren aşırıcılık yanlılığına izin vermediklerini de vurguluyor.

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