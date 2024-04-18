TikTok "Sizin İçin" Akış Sayfasını Temizlemeye Başlıyor: İhlal Kuralları Genişliyor!

TikTok, ABD başta olmak üzere bazı ülkelerde yasaklanmaya devam ederken, öte yandan kendi içerisinde kullanıcılar için birtakım değişiklikler yapmaya devam ediyor. Artık içerik üreticilerinin bazı içerikleri yayınlaması mümkün olmayacak.

Zaten videoların hızlı bir filtreden geçirilip yayınlanmasına karar verilen sistemin haricinde, eğer filtreden geçmeyi başaran ancak "doğru olmayan" ifadeler içeren videolar olursa içerik üreticilerine ceza verilecek.

Kullanıcıların yanlış bir bilgiye sahip olması veya yanlış tavsiyelere sahip olmasının önüne geçmek için yapılacak bu güncelleme, TikTok'un özellikle ABD'deki yasağına fayda sağlayacak mı? Göreceğiz.

TikTok'ta Yasaklanacak İçerik Türleri Belli Oldu

TikTok "Sizin İçin" akışında önerilmeye uygun olmayan içerik türlerinin ne olacağına karar verdi. Bu karar yönelik de topluluk kurallarını güncelleme kararı aldı. Mayıs ayından itibaren açıklanan içeriklere sahip paylaşımlar yapmaya devam üreticiler, ceza almaya başlayacak.

Topluluk kurallarına dahil olacağı açıklanan maddeler şu şekilde:

Belirli olay veya durumların "hükümet" veya "gizli örgüt" gibi güçlü gruplar tarafından yürütüldüğünü iddia eden asılsız komplo teorileri

Küçük bir hastalığın nasıl tedavi edileceğine dair kanıtlanmamış öneriler gibi sağlığa zarar veren yanlış bilgiler

Bir müzik konserindeki kalabalığı göstererek bunun siyasi bir protesto olduğunu öne sürmek gibi farklı amaçlara yönelik kullanılan görseller/videolar

Çalışmanın bulgularına aykırı olan bir sonucu desteklemek için belirli bilimsel verilere seçici olarak atıfta bulunmak gibi yetkili kaynakları yanlış tanıtmak

Acil durum veya gelişen bir olayla ilgili doğrulanmamış iddialar

Doğruluk kontrolü incelemesi sırasında potansiyel olarak yüksek zarar verebilecek yanlış bilgi

Bu yasaklara tehlikeli aktiviteler, diyet içerikleri ve kilo vermeye yönelik tavsiyeler de dahil olacak. Böylece bu tarz içerikler ana akışta gösterilmeyeceği gibi kullanıcılara ceza da verilecek.

Ayrıca TikTok, içerik üreticilerinin sadece bu ihlale takılan videosunu değil, hesabındaki tüm videoları "Sizin İçin" akışından kaldıracak. İçerik üreticileri, bu ihlale takılıp takılmadıklarını da kolayca takip edebilecekler.

"Hesap Durumu" özelliğinin eklenmesi ile birlikte ihtarlar ve uygulama kurallarına aykırı videolar bu kısımda görüntülecek. Böylece kullanıcılar uygulama içerisinde artık erişemeyeceği özellikleri de buradan görebilecek.