TikTok'ta Ücretsiz Canlı İngilizce Dersleri Yakında Başlıyor!

Yediden yetmişe herkes tarafından kullanılan ünlü sosyal meyda platformu TikTok, gençler adına düzenlediği eğitici programalara bir yenisini daha eklemek üzere. Platformun TikTok Live Academy kapsamında gerçekleştireceği ücretsiz ve çevrim içi İngilizce dersleri bugün başlayacak. Detaylar haberde.

TikTok, İngilizce, Yapay Zeka ve Kodlama Derslerine Bugün Başlıyor!

Ünlü video paylaşım platformu TikTok, ilk olarak geçtiğimiz haftalarda duyurduğu ücretsiz canlı eğitimlerine çok yakında başlıyor. #TikTokLIVEAcademy çatısı altında başlatılan eğitim programı ile İngilizce, robotik, yapay zeka, blok zinciri teknolojisi ve kodlama gibi pek alanda canlı dersler gençlerle buluşturulacak. Programın ilk adımı olan İngilizce ise 11 Eylül akşamında resmen start verecek.

Kullanıcılar, 11 Eylül 2024 saat 20:00 itibariyle @tiktoklive_tr hesabı üzerinden canlı İngilizce dersi alabilecek. Her hafta aynı tarihte başlayacak eğitim yayınları yaklaşık olarak 1,5 saat sürecek. Meet2Talk işbirliği ile başlatılan bu derslerde gençler başlangıçtan ileri seviyeye kadar dil becerilerini geliştirebilecek.Söz konusu derslerin ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatına uygun olarak hazırlanmış olduğunu da belirtelim.

Ana dili İngilizce olan eğitmenler eşliğinde gerçekleşecek ve dil bariyerini ortadan kaldırmayı amaçlayan derslerin TikTok platformu üzerinden yapılması, öğrenmeyi eğlenceli hale getirdiği gibi sosyal medyayı aktif olarak kullanan gençlerin geleceğe yatırım yapmasına olanak tanıyor.

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