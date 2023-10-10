Artık TikTok'ta Üçüncü Taraf Platformların Desteğiyle Video Yayınlanabilecek!

Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından bir tanesi olan TikTok, içerik üretimi konusunda yeni bir adım atıyor. Şirket, özellikle genç kullanıcı kitlesine hitap edecek bir duyuru yaptı. TikTok'a üçüncü taraf platform desteğinin geldiğini açıkladı.

İçerik üreticileri için video paylaşmayı kolaylaştıracak bu destek, zaten çok yüksek olan TikTok kullanım oranını daha da artırabilir. Peki nedir bu üçüncü taraf platform desteği? İşte haberimizin devamı...

Adobe Premiere Pro ve Adobe Express Desteği!

Yukarıda bahsettiğimiz üçüncü taraf platlaform desteği, TikTok'un anlaşma sağladığı platformların altyapısını kullancağı anlamına geliyor. Bu platormlar arasında Adobe Premiere Pro, Adobe Express, Twitch ve CapCut gibi uygulamalar yer alıyor.

Kullanıcılar bu uygulamaların altyapısını kullanarak videolarını istedikleri gibi düzenleyebilecek. İçerik üreticilerinin video paylaşım sürelerini kısaltacak pratiklikteki bu uygulamalar, TikTok'un video akışını daha yaratıcı hâle getirebilir.

Kullanıcılar hesaplarını bu uygulamalara bağladıktan sonra uzun biçimli videolar veya fotoğraflar elde edebilir. Direct Post adındaki bu yeni özellik, düzenleme yapmayı seven veya grafikle uğraşan kullanıcıların ilgisini çekebilir.

TikTok daha önce içerik üreticilerin yapay zekâ tarafından üretilen içeriklerini etiketlemelerine yardımcı olacak yeni bir aracı kullanıma sunacağını söylemişti. Görünen o ki TikTok, kullanıcılarını ilgisini çekebilecek özellikler üzerinde çalışıyor.

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