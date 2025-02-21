YouTube Premium Lite Geliyor! Çok Düşük Ücrete Abonelik Fırsatı

En popüler video paylaşım hizmetlerinden biri olan YouTube, Premium'un daha uygun fiyatlı sürümü olan Premium Lite'ı iki yıl boyunca test ettikten sonra kullanımdan kaldırmıştı. Şirketin uygun fiyatlı abonelik hizmetini yeniden kullanımaya sunmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

YouTube Premium Lite Neler Sunacak?

Bloomberg'de yer alan habere göre YouTube, Premium Lite isimli abonelik planını Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Almanya ve Tayland'da çok yakında kullanıma sunacak. Yeni abonelik planında özellikle müzik videoları dışındaki içerikleri izlemek isteyen kullanıcılar hedeflenecek.

YouTube sözcüsü, Premium Lite aboneliğinde çoğu videonun reklamsız izlenebileceğini belirtti. Premium Lite'ın ne kadar fiyata sahip olacağı açıklanmadı ancak mevcut aboneliğin yarı fiyatına sunulacağı ortaya çıkmıştı.

YouTube geçtiğimiz yıl Premium Lite'ı yeniden test etmeye başlamıştı. Test sürecinde bir ekran görüntüsü ortaya çıkmıştı. Ekran görüntüsüne göre Premium Lite sınırlı sayıda reklam içerecek. Bu reklamların rahatsız etmeyecek şekilde gösterileceği ifade edilmişti. Daha önce sunulan sürümün reklamları tamamen ortadan kaldırdığını da belirtelim.

Çoğu video reklamsız şekilde izlenebilecek ancak arama yaparken ve hizmette gezinirken çeşitli reklamlar ile karşılaşılacak. Bunun yanı sıra müzik içeriklerinde ve Shorts videolarında da reklamlar yer alacak. Ayrıca reklamsız YouTube Music, arka planda oynatma ve video indirme gibi özellikleri bulunmuyor.