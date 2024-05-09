TikTok, Yeni Yapay Zeka Kararını Açıkladı: İçeriklere Otomatik Etiket Atacak!

TikTok, kendi bünyesindeki yapay zeka filtreleri ile her zaman yeni bir akımın kapılarını aralamasıyla biliniyor. Platform zaten bu efektler ile oluşturulan içerikleri otomatik olarak etiketleyerek, kullanıcılara o içeriğin yapay zeka ile oluşturulduğu bilgisini veriyor.

Şirketin yeni açıklamalarına göre, artık farklı platformlarda oluşturulan yapay zeka içerikleri de otomatik olarak kullanıcıları bilgilendirmek üzere etiketlenecek. İçerik oluşturucuların DALL-E 3 gibi araçlar aracılığıyla ürettikleri videoları TikTok'ta yayınlamaları halinde otomatik olarak "Yapay zeka tarafından oluşturulan içerik" notuyla etiketlenecek.

TikTok, Yapay Zeka Üretimi Olan Videoları Otomatik Etiketleyecek

Platformun bu otomatik etiketleme işlemini Microsoft ve Adobe'nin ortak bir şekilde kurmujş olduğu "Coalition for Content Provenance and Authenticity" (C2PA) teknolojisi olan İçerik Kimlik Bilgilerini uygulayarak yapacak.

DALL-E 3 ve Bing Image Creator gibi platformlarda oluşturulan içerikleri etiketleyecek olan TikTok, eklenen içeriğin bu programlar üzerinden üretilip üretilmediğini otomatik olarak algılayabilecek. Bu özellik ise önümüzdeki haftadan itibaren tüm kullanıcılarda aktif hale gelecek.

Microsoft, Adobe, OpenAI gibi büyük şirketler zaten İçerik Kimlik Bilgilerini desteklerken, Google da yakında destekleyeceğine dair söz verdi. Bu sayede Google'ın yapay zekalarından biri ile oluşturulan içerikler de İçerik Kimlik Bilgileri sayesinde TikTok tarafından tespit edilebilecek.