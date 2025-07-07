TikTok Resmen Kapanıyor! Yeni Uygulamadan Devam Edecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce iki kez yasağını kaldırdığı TikTok platformu, yakın zamanda zengin alıcılara satılacak gibi duruyor. Pek çok şirket ve zengin, Çinli platformu satın almak için sıraya girmiş durumda. Trump daha önce şirketi satmak istemediğini söylemişti ama ByteDance çatısı altındaki TikTok'un daha fazla ayakta kalması, başkanın imzasıyla bile mümkün olmayacak.

Artık bir çıkmaza girdiği kesinleşen TikTok için yeni bir dönem başlıyor. Platform, Amerika'daki satışı gerçekleşmeden önce yeni bir uygulama ile gündeme geldi. Yerel haberlere göre bu sadece ABD kullanıcılarına yönelik bir uygulama olacak.

TikTok Mart 2026'da Tamamen Kapanacak

Hatırlanacağı üzere TikTok'un şayet satılmazsa kapatılacağı tarih 17 Eylül 2025 olarak belirlenmişti. Yeni sürüm TikTok uygulamasının da buna uyumlu olarak 5 Eylül'de kullanıma açılması bekleniyor. Şu anki TikTok uygulaması için ise son durak 2026'nın Mart ayı olacak.

İşler istendiği gibi giderse TikTok kapanacak ve muhtemelen başka bir isimle piyasaya çıkacak. İşlevlerinin tamamen aynı olması bekleniyor. Tarihlerde oynama olabileceği de konuşuluyor. Söz konusu yeni TikTok uygulaması çıktıktan sonra ABD'li vatandaşların yeni uygulamayı indirip kayıt olmaları gerekecek.

TikTok Kime Satılacak?

Yakın zamanda açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, TikTok için bir alıcı bulduğunu ama satış için Çin'den onay alacağını söylemişti. Çatı şirket ByteDance en başından beri TikTok'un satılmasına sıcak bakmıyordu ancak Trump yasağı zaten iki kere ertelediğinden, bir erteleme daha söz konusu olmayacak. TikTok'u almak isteyen pek çok kişi var zaten. Daha önce Elon Musk'ın bile talip olduğu söylenmişti, ancak daha sonraki açıklamalarda bunun yalan bir söylenti olduğu vurgulandı.

Geçmişte YouTube'un en popüler ismi MrBeast, yapay zekâ girişimi Perplexity, Oracle CEO'su Larry Ellison ve Reddit'in kurucu ortaklarından Frank McCourt'un TikTok'u satın almaya talip olduğu söylenmişti. Daha ismi açıklanmayan bir ton isim var.

Trump, son talibin kim olduğunu açıklamadı. Son ana kadar bir anlaşmaya varılamazsa TikTok kapanacak ve yerine bambaşka, ABD yönetiminin istediği gibi şekillenmiş bir TikTok uygulaması gelecek.