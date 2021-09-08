TikTok YouTube'u Solladı

Son dönemlerin en popüler video içerik platformlarından birisi olan TikTok, bazı ülkelerde YouTube'u sollamayı başardı. Bazı yeni raporlara göre TikTok'un izlenme süreleri, belirli ülkelerde YouTube'u gerisinde bıraktı. İşte merak edilen detaylar!

TikTok İzlenme Süresi ile YouTube'u Solladı

App Annie tarafından yayımlanan ve kullanıcı başına ortalama aylık kullanım süresini dikkate alan raporda Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık verileri öne çıkıyor. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıcı başına ortalama aylık kullanım süresi YouTube'da 22 saat iken, TikTok'ta 24 saat olarak öne çıkıyor. Birleşik Krallık'ta ise YouTube'da 15 saat, TikTok'ta 23 saat olarak kayıtlara geçiyor.

Öte taraftan aylık iki milyar kullanıcıya ev sahipliği yapan YouTube, aylık yedi yüz milyon kullanıcıya ev sahipliği yapan TikTok ile kıyaslandığında halen baskın video içerik platformu unvanını korumayı başarıyor. Zaten raporun dikkat çeken tarafı da kullanıcıların uygulamada geçirdiği ortalama süreler olarak öne çıkıyor.

YouTube, bu rekabetteki gücünü koruyabilmek için Shorts isimli yeni servisini kısa bir süre önce kullanıma sunmuştu. Günümüzde daha kısa içeriklerin popüler olduğunu göz önüne alırsak, bu pek çok sosyal medya platformu için bir anlamda zorunlu bir geçiş olarak tanımlanabilir. Yine de YouTube, bu alanda maddi gücünü kullanmaya da kararlı.

TikTok'ta Alışveriş Yapılabilecek

Kanadalı e-ticaret şirketi Shopify Salı günü yaptığı açıklamada, işletmelerin ödeme alabileceği, doğrudan çevrim içi mağazalarına bağlanan bir "mini vitrin" oluşturmak için TikTok profillerine alışveriş sekmesi eklediklerini söyledi. Hala test edilmekte olan alışveriş aracı ABD, İngiltere ve Kanada'daki satıcılar tarafından kullanılabilir, ancak önümüzdeki aylarda daha fazla bölgede kullanıma sunulacak.

Daha önce Shopify, TikTok ile satıcıların müşterileri çevrim içi mağazalara çeken "alışveriş yapılabilir" video reklamlar oluşturmasına olanak tanıyan bir anlaşma sağlamıştı. Kullanıcıların TikTok üzerinden alışveriş yapmasına fırsat tanıyan ilk şirketlerden biri milyarder Kylie Jenner'ın markası olan Kylie Cosmetics oldu. Shopify'ın haber bültenine konuşan Jenner, “İşimi sosyal medya üzerine kurdum: Burası, hayranlarımın Kylie Cosmetics'deki yenilikleri aramaya ilk başladığı yer." ifadelerini kullandı.