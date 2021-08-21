İstanbul'da Bir Kadın TikTok Videosu Çekerken Çatıdan Düşerek Öldü

İstanbul'da TikTok videosu çekerken ölen genç kadın sosyal medyanın gündeminde. 23 yaşındaki TikTok kullanıcısı, kuzeniyle birlikte video çekmek adına evin çatısına çıktı. Ancak çatıdaki panelin çökmesi sonucunda aşağıya düşen genç kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana geldiği aktarılan yeni bir ölüm haberine göre, TikTok videosu çekmek isteyen genç kadın dengesini kaybederek çatıdan düştü. Çatıda bulunan plastik bölümün çökmesi yüzünden yaklaşık 50 metreden aşağı düşen kadının hayatını kaybettiği aktarıldı.

Esenyurt'ta yaşayan 16 yaşındaki Helen M. isimli kuzenini ziyarete giden 23 yaşındaki genç sosyal medya kullanıcısı Kübra Doğan, çatı panelinde yaşanan anlık hata sonucunda aşağı düştü. Yaşanan anları TikTok'a yüklemek adına videoya çeken kuzeni ise ölüm anını da kaydetti.

İstanbul'da TikTok videosu çekerken öldü

Geçtiğimiz günün saat 19:30 sıralarında Esenyurt Sultaniye mahallesinde yaşanan olayın başlangıcında TikTok videosu çekme merakı yatıyordu. TikTok'a yüklemek adına evin çatısına çıkarak güneşin batışını kaydeden iki genç kız, bir süre çatıda fotoğraf ve video çekti.

Ancak Kübra Doğan çatıda oturduğu yerden inmek istediği sırada plastik panelin çatırdağını gördü ve Doğan'nın ağırlığını kaldıramayan bu çatırdama, 23 yaşındaki genç kadının ölümüyle sonuçlandı. Aktarılan bilgiye göre Kübra Doğan yaklaşık 50 metre yükseklikteki apartman boşluğuna düştü.

Video çektiği sırada kuzeninin boşluğa düştüğünü fark eden Helen M. ise hızlıca ailesine haber verdi. Kısa süre içerisinde apartman boşluğunu inceleyen sağlık ve polis ekipleri, genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

TikTok gençler için yeni önlemler aldı

Öncelikli olarak 13, 14 ve 15 yaşındaki kullanıcılara 21:00'den itibaren, 16 ve 17 yaşındaki kullanıcılara ise 22:00'den itibaren push bildirimleri gönderilmeyecek. Buradaki ana etmen, sosyal medyadaki etkileşim arzusunu en azından belirli saatlerden sonra unutturmaya çalışmak gibi gözüküyor.

Bununla birlikte 16 yaşın altındaki kullanıcılara uygulanan mesajlaşma kısıtlaması da biraz daha sıkı bir hale getiriliyor. Bu kapsamda 16 ve 17 yaşındaki kullanıcıların mesajlaşma izinleri varsayılan olarak kapalı halde gelecek ve isterlerse bunu aktif hale getirebilecekler. Daha küçük kullanıcılar ise önceden de olduğu gibi ayarda bir değişiklik yapamayacak.

16 ve 17 yaşındaki kullanıcılarda varsayılan olarak açık halde gelecek olan indirme engellemesi ayarlardan kapatılabilecek. Buna karşın daha küçük kullanıcılar yine bir değişiklik yapamayacak.