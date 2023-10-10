Tim Cook Açıkladı: Gerçekten Her Yıl Yeni Bir iPhone'a İhtiyacımız Var mı?

Hiç düşündünüz mü neden her yıl yeni bir iPhone üretiliyor? Bu soru hepimizin aklına mutlaka bir kez olsun gelmiştir. Her yıl hemen hemen birbiriyle aynı, benzer özelliklere sahip iPhone cihazları üretiliyor.

Her ne kadar cihazların birbirinden pek farkı olmasa da yeni ürünlere talep daima yüksek oluyor. Apple Üst Yönetcisi (CEO) Tim Cook ise bu konu hakkında birtakım açıklamalarda bulundu. İşte haberimizin devamı...

Yeni iPhone'lara Gerçekten İhtiyaç Var mı?

Apple Üst Yönetcisi (CEO) Tim Cook, iPhone 15 cihazlarının çıkmasının ardından bir haber sitesine yeni bir ropörtaj verdi. Cook'a belki de herkesin merak ettiği bir soru soruldu; gerçekten her yıl yeni bir iPhone'a ihtiyacımız var mı?

İnsanlara her yıl telefonlarını takas etmelerine olanak tanıdıklarını söyleyen Tim Cook, şirket olarak o telefonları parçalarına ayırmanın ve yeni bir iPhone yapmak için malzemelerini almanın yollarını bulduklarını ifade etti.

20-30 yıl sonra iPhone'ların nasıl görüneceğini söyleyen Tim Cook, çevreyi korumak için kişisel olarak neler yaptığını da anlattı. Ünlü yönetici böylece Apple'ın özellikle iPhone 15 serisinde öne çıkardığı çevreci düşünce yapısını desteklemiş oldu.

İşte Tim Cook'un ropörtajındaki açıklamalarından kısa kesitler:

-Gerçekten her yıl yeni bir iPhone'a ihtiyacımız olduğunu düşünüyor musunuz? +Cook: Bence isteyen insanlar için her yıl bir iPhone sunmak harika bir şey. Yaptığımız şey, insanların telefonlarını takas etmelerine/yenilemelerine izin vermek. Biz de eğer hala çalışıyorsa o telefonları alıp yeniden satıyoruz. Çalışmıyorsa, o telefonları parçalarına ayırmanın ve yeni bir iPhone yapmak için malzemelerini almanın yollarını bulduk. -Kişisel düzeyde ekolojik çabalarınız neler? +Cook: Elektrikli bir otomobil kullanıyorum. Plastikten ve plastik şişelerden uzak durmaya çalışıyorum. Geri dönüşüm yapıyorum. Kompost yapıyorum. Özetle daha düşük karbon ayak izine sahip olmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. -Bir iPhone 20 veya 30 yıl sonra nasıl görünürdü? Yenilik ve teknolojinin gezegeni kurtarabileceğini düşünüyor musunuz? +Cook: Bence karbon nötr olacak. Açıkçası şu anda bulunduğu noktadan çok daha ileride olacağını düşünüyorum, ancak bu konuda size tüm sırlarımızı vermek istemem. Sadece çevresel açıdan karbon nötr olacağını söyleyebilirim.

Peki siz Tim Cook'un açıklamalarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz.