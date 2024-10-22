Tim Cook, Apple'ın Yapay Zeka Çalışmalarına Yönelik Eleştirilere Yanıt Verdi: "İlk Olamadık Ancak En İyisi Olacağız!"

Apple, ilk olarak geçtiğimiz haziran ayında Apple Intelligence adı altında duyurduğu yeni yapay zeka özelliklerinin hala kullanıcılara sunulmaması nedeniyle Eeleştiri yağmuruna tutulmaya devam ediyor. Son olarak şirketin ünlü CEO'su Tim Cook, söz konusu eleştirilere karşı sessizliğini bozdu. Detaylar haberde.

Tim Cook, Apple Intelligence'ın İlk Olmasa da En İyi Yapay Zeka Modeli Olması İçin Hala Geliştirildiğini Söyledi

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın, haziran ayında gerçekleştirilen iOS 18 lansmanında duyurduğu yeni yapay zeka özellikleri bugünlerde bir hayli eleştiriliyor. Yeni Apple Intelligence modelinin, diğer yapay zeka ürünlerinden geride olması ve iOS 18 güncellemesinin yayınlanmasına rağmen hala kullanıcılara sunulmaması, pek çok kişiyi kızdırımış durumda. Apple cephesinden konuyla ilgili ilk açıklama ise CEO Tim Cook'tan geldi.

Rekabet edeceği yapay zeka modellerinden en az iki yıl geriden geldiği söylenen Apple Intelligence ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Tim Cook, yapay zeka teknolojisini kullanıcılar için verimli şekilde geliştirdiklerini ifade etti.

Cook ayrıca, Apple Intelligence bünyesinde duyurulan bazı özelliklerin hala kullanıcılara sunulmaması hakkında da önemli demeçler verdi. Ünlü CEO, bir dizi özelliklerin hala geliştirildiğini ve bir şeyi ilk yapmaktan ziyade insanlara katkı sunacak bir ürün ortaya çıkarmanın şirket adına daha önemli olduğunun altını çizdi.

Aktarılanlara göre, iOS 18 ile geleceği belirtilen Apple Intelligence özellikleri, yaşanan gecikmeler nedeniyle iOS 18.1 sürümü ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Yeni özellikler farklı ülkelerde de hayata geçirilecek ancak şimdilik sadece cihaz dili İngilizce olan iPhone'larda kullanılabilecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de Apple Intelligence'ın diğer yapay zeka modellerine kıyasla daha az gelişmiş olduğu eleştirilerine katılıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım...