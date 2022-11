Havada Barış Kokusu Var: Tim Cook, Elon Musk'a Apple Merkezini Gezdirdi

Bu hafta teknoloji dünyasına damga vuran gelişmelerden biri, Twitter ile Apple arasındaki çekişme olmuştu. Elon Musk'ın Apple'ı sert bir şekilde eleştirmesinin ardından firma, Twitter hesabındaki paylaşımları silmiş ve Twitter'ı App Store'dan kaldırmakla tehdit etmişti. Ancak yeni gelişmelere göre iki firma arasında barış rüzgarları esmeye başlamış olabilir.

Apple CEO'su Tim Cook, Twitter'ın sahibi Elon Musk'ı uzay gemisi olarak adlandırılan Apple Park'ta ağırladı ve tesisi gezdirdi. Elon Musk, Apple Park'tan paylaşım yaptı.

Thanks @tim_cook for taking me around Apple’s beautiful HQ pic.twitter.com/xjo4g306gR