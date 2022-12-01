Havada Barış Kokusu Var: Tim Cook, Elon Musk'a Apple Merkezini Gezdirdi

Bu hafta teknoloji dünyasına damga vuran gelişmelerden biri, Twitter ile Apple arasındaki çekişme olmuştu. Elon Musk'ın Apple'ı sert bir şekilde eleştirmesinin ardından firma, Twitter hesabındaki paylaşımları silmiş ve Twitter'ı App Store'dan kaldırmakla tehdit etmişti. Ancak yeni gelişmelere göre iki firma arasında barış rüzgarları esmeye başlamış olabilir.

Apple CEO'su Tim Cook, Twitter'ın sahibi Elon Musk'ı uzay gemisi olarak adlandırılan Apple Park'ta ağırladı ve tesisi gezdirdi. Elon Musk, Apple Park'tan paylaşım yaptı.

Apple ile Twitter Arasındaki Buzlar Eridi Mi?

Thanks @tim_cook for taking me around Apple’s beautiful HQ pic.twitter.com/xjo4g306gR — Elon Musk (@elonmusk) November 30, 2022

Twitter ve Apple arasındaki gerilim, Elon Musk'ın mavi tik projesindeki satın alımlarda Apple'ın %30 kesinti yapmasına tepki göstermesi sonrasında alevlenmişti. Bu tepkinin ardından Twitter reklamlarını durduran ve resmi hesabında yaptığı paylaşımları silen Apple, Elon Musk'a Twitter'ı uygulama mağazasından kaldırabiliriz mesajı verdi. Elon Musk ise bu tehdit mesajını kendi sosyal medya hesabından duyurarak tartışmanın dozunu artırdı.

Bugün konuyla ilgili yeni bir paylaşım yapmayan Elon Musk, Twitter'ın App Store üzerinden kaldırılmasıyla ilgili aracılar vasıtasıyla Apple CEO'su Tim Cook ile görüştü.

Elon Musk'ın Apple Park'ta yaptığı paylaşımın ardından birçok kişi, Apple ile Twitter arasındaki tartışmanın sona erdiğine kanaat getirdi. İddialara göre Elon Musk, Tim Cook ile son yaşanan gelişmeleri konuşmak ve sorunlara çözüm bulmak için görüştü.

Şimdilik iki taraftan da gelecek planlarıyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak bazı iddialara göre yaşanan görüşmeler olumlu yönde sonuç verdi.