Tim Cook'a Ait Olduğu Sanılan Hesap Sahte Çıktı: Apple Yöneticileri Bile Takipteydi!

Apple'ın CEO'su Tim Cook, 2013 yılından beri Twitter (yeni adıyla X) hesabını kullanıyor. Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından herkes Cook'un başka bir platformda yeni bir hesap açıp açmayacağını merak ediyordu.

Temmuz ayında Tim Cook'un Instagram hesabı açtığı öğrenilmişti. Hatta bu hesabı Apple'ın başkan yardımcıları bile takibe almıştı. Ancak Apple yetkilileri hesabın sahte olduğunu fark etti ve hesabı hemen kapattı.

Herkes İnanmış!

Sahte olduğu ortaya çıkan "tim.d.cook" adlı kullanıcı hesabı, Tim Cook'un resmî hesabı gibi durduğu için buna yetkililer bile inanmış. Apple'ın başkan yardımcılarından Lisa Jackson, Alan Dye gibi isimler buna inanan kişiler arasında.

Bu kişilerden neden hesabı takip ettiklerine dair bir açıklama gelmese de onların da aslında diğer insanlar gibi kandırılmış olduğu düşünülüyor. Apple'ın hesabı kapatmasının ardından insanlar sahte hesabı açan kişinin kim olduğunu merak etti.

Sahte hesabın sahibinin kim olduğu henüz bilinmiyor. Instagram tarafından askıya alınan hesabın hangi amaçla açıldığı araştırılıyor. Ayrıca yetkililer kullanıcıları bu konu üzerinden bir kez daha uyarıyor.

Son zamanlarda ünlü kişiler adına açılan sahte hesapların sayısında büyük bir artış var. Bu tür sahte hesaplara karşı çok dikkatli olunması ve dolandırıcılara fırsat verilmemesi gerektiğine vurgu yapılıyor.

Peki siz Tim Cook'un sahte olduğu öğrenilen Instagram hesabını takip etmiş miydiniz? Yorumlarda buluşalım.