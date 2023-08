LinkedIn'de Sahte Hesap Krizi: Devlet Sırlarını Çaldı!

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı olan sosyal medya platformu ve sosyal iş ağı olan LinkedIn'de sahte hesap üzerinden casusluk yapan birinin olduğu ortaya çıktı. Çinli olduğu bilinen casus, açtığı hesaplarla para karşılığında devlet sırlarını açığa çıkarıyor.

The Times of London'daki habere göre İngiliz yetkililerin devlet sıralarını toplamaya çalışan bir casus var. Bu kişinin en az 5 sene boyunca Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın (MSS) Pekin'deki merkezinde çalıştığı The Times tarafından belirtildi.

Bahsi geçen casus, hassas ve önemli bilgilere sahip olan ve bu bilgilere erişimi olan kişilerden bilgi alabilmek için sahte profiller açtı. Güvenlik görevlileri, devlet memurları ve bilim insanları ile iletişime geçmeden önce stok görüntüler kullandığı ve bazen de işveren gibi görünerek sahte şirketlerin listesini yayınladı.

LinkedIn'inden Açıklama Geldi

Sahte hesaptan casusluk yapan kişinin stratejisinin insanlarla yakın ilişki kurarak bilgi verme karşılığında yüksek miktarda para teklif etmek olduğu ortaya çıktı. Her bilgi teslimi yapacağı zaman 10 bin dolar teklif etmenin yanı sıra Çin'e ücretsiz seyahat gibi hediyeler de casusun teklifleri arasında.

İngiltere Güvenlik Bakanı Tom Tugendhat Insider'a yaptığı açıklamada Çin'in İngiliz vatandaşlarını hedef aldığının farkında olduklarını belirtti.

"Dikkatli olması gerekenler sadece kamu çalışanları değil, ticari açıdan hassas bilgilere sahip işletmelerin yanı sıra araştırmacılar ve akademisyenler de" dedi ve ekledi: "Bu tehditleri engellemek ve caydırmak için harekete geçiyoruz. İnsanların yabancı casuslar ve diğer kötü niyetli aktörler tarafından kullanılan sahte profillerin ayırt edici özelliklerini anlamalarına yardımcı olacağız"

Ek olarak bunun bir ilk olmadığı ve yine LinkedIn üzerinden 2020 yılında bir kişi Çin'in yasadışı ajanı olmakla suçlandı. LinkedIn sözcüsünün konuyla ilgili yaptığı açıklama da şu şekilde:

"Sahte bir hesap oluşturmak hizmet şartlarımızın açık bir ihlalidir. Tehdit Önleme ve Savunma ekibimiz devlet destekli faaliyet belirtilerini aktif bir şekilde araştırmakta ve ortaya çıkardığımız bilgileri ve devlet kurumları da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelen istihbaratı kullanarak sahte hesapları kaldırmaktadır. Şeffaflık Raporumuz, LinkedIn'i gerçek insanların tanıdıkları ve güvendikleri profesyonellerle bağlantı kurabilecekleri güvenli bir yer olarak tutmak için aldığımız önlemleri detaylandırmaktadır."

Konuyla ilgili sizin düşünceleriniz neler? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz!