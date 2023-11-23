Apple CEO'su Tim Cook, Steve Jobs Hakkında Açıklamalarda Bulundu!

Apple CEO'su Tim Cook, BBC'nin ''Dua Lipa: At Your Service'' isimli podcast programına konuk olan oldu. Dua Lipa ile keyifli bir söyleşi gerçekleştiren Cook, Steve Jobs hakkında önemli şeyler söyledi.

"Yaşasaydı Hâlâ CEO Olurdu"

Apple'ın şu anki CEO'su olan Tim Cook, görevini 2011 yılında hayatını kaybeden Steve Jobs'tan devralmıştı. Yıllardır Steve Jobs ile karşılaştırılan Cook, onun hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.

Apple'ı Steve'den başka kimsenin yaratamayacağını söyleyen Cook, ona karşı şükran borçlu olduklarını ifade etti. Hatta eğer yaşasaydı şu andaki görevini yine onun devam ettireceğine emin olduğunu söyledi.

Cook, Steve Jobs hakkına şunları söyledi: "Bence Steve benzersiz biriydi ve Sanırım Apple'ı yalnızca o yaratabilirdi. Ona şükran borçluyuz. Eğer o bugün hayatta olsaydı şirketin olağanüstü bir performans sergileyeceğine ve hâlâ CEO olarak görev yapacağına dair hiçbir şüphem yok."

Steve Jobs'ı överken diğer taraftan da bir eleştiride bulundu. Yalnzıca tek bir kişinin övülmesini doğru bulmadığını, şirketin başarılarının tüm çalışanlarla ortak elde edildiğini vurguladı.

2011 yılında Steve Jobs'tan görevi devralan Cook, Apple'ın hisse fiyatını 13 dolardan 191 doların üzerine çıkardı.

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