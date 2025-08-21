Tim Cook’un Trump’a Hediye Vermesi Alay Konusu Oldu!

ABD Başkanı Donald Trump, bir dönem Apple’ı ağır gümrük vergileri uygulamakla tehdit etmiş ve gerekçe olarak Tim Cook’un bir etkinliğe katılmamasını öne sürmüştü. Ancak Cook, Trump’a bir plaket takdim edince, Trump anında geri adım atmış ve iPhone üretiminin ABD’ye taşınması yönündeki ısrarından vazgeçmişti.

South Park, Trump Eleştirilerine Devam Ediyor!

Bu olay, devlet politikalarının nasıl şekillenmemesi gerektiğine dair tartışmaları da beraberinde getirdi. Apple ve Tim Cook’un siyasi manevra kabiliyeti sık sık gündeme gelse de, bu kez Cook’un tavrı birçok kişi tarafından “yalakalık” olarak yorumlanmıştı.

Şimdi ise South Park, “Sickofancy” isimli bölümünde bu olayı tiye aldı. Söz konusu bölümde karakter Towelie, Trump’tan esrarı suç olmaktan çıkarmasını istiyor.

“Mr. President, your ideas for the tech industry are so innovative. And you definitely do not have a small penis.” pic.twitter.com/anVvOSIVb0 — South Park (@SouthPark) August 21, 2025

Beyaz Saray’a giden Towelie, yol üzerinde militarize edilmiş bir Union Station’dan geçiyor ve Beyaz Saray girişinde sıraya girerken şu uyarıyla karşılaşıyor: Lütfen rezervasyonunuzun olduğundan ve hediyelerinizin hazır olduğundan emin olun.”

Bölümde, Trump’a hediye sunmanın ne anlama geldiğine dair alaycı bir göndermeyle, Towelie’nin aslında “hediyenin ta kendisi” olduğu ortaya çıkıyor. Hatta şeytanla birlikte Beyaz Saray’da kapana kısılıyor. South Park’ın mizahı gibi, bu da oldukça kaba ama hedefini bulan bir espri. İlginç olan, bölümün yayınlandığı gün Senatör JD Vance’in gerçekten militarize edilmiş Union Station’dan geçmesiydi.

Trump cephesi henüz bu bölüme yanıt vermedi. Ancak Beyaz Saray, geçtiğimiz aylarda dizinin Trump karşıtı içeriklerini hedef alarak, “Bu dizi 20 yılı aşkın süredir popüler değil. İlhamdan yoksun fikirlerle hâlâ gündemde kalmaya çalışıyor” açıklamasında bulunmuştu.

Oysa gerçekler bunun tersini söylüyor. South Park’ın kurucuları Trey Parker ve Matt Stone, Temmuz 2025’te Paramount ile 1,5 milyar dolarlık dev bir yayın anlaşmasına imza attı. Los Angeles Times’ın haberine göre beş yıllık anlaşmayla Paramount, dizinin küresel yayın haklarını eline geçirdi.

Bu gelişme, Paramount’un Skydance Media ile birleşmesinin FCC tarafından onaylanmasının hemen ardından geldi. Onay sürecinde Paramount’un Trump’la yaşadığı tartışmalı bir davayı 16 milyon dolar ödeyerek kapatması da dikkat çekti.

Sonuç olarak, Paramount’un çatısı altındaki South Park, Trump’a yönelik eleştirilerini sürdürmeye devam edecek gibi görünüyor. Ancak Apple’ın, Trump’ın baskılarını hafifletmek için yeni yollar bulmaya devam etmek zorunda kalacağı öngörülüyor.