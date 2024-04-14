Tinder Dolandırıcıları Görevde: İzledikleri Yol Şaşkınlığa Uğratıyor!

Tinder kullanıcıları, romantik ilişkiler kurmak adı altında dolandırıcılık yapan kullanıcıların olduğuna dair uyarılıyor. EarthWeb'e göre, Tinder'da "aşk dolandırıcıları" olarak adlandırılan kişiler dolup taşıyor.

Bu dolandırıcılar kullanıcıların güvenini kazanmak ve romantik duygular beslemelerini sağlayarak ilişki kurma vaadi veriyorlar. Bu sayede de mağdurların paralarını çalabileceklerini düşünüyorlar.

Dolandırıcılar Nasıl Bir Yol İzliyor?

Bu dolandırıcılar, Tinder hariç Bumble ve Hinge gibi diğer flört sitelerinde de dolaşıyor olabilirler. Bu kişiler planlarına karşısındakine iltifat ederek ve onların güvenini kazanarak başlıyor.

Karşısındakilerin güvenini iyice kazandıklarını hissettiklerinde bir miktar para talep ediyorlar veya bankacılık ve finansal uygulamalar için kullandıkları giriş bilgilerini istiyorlar. Bir diğer istekleri ise karşısındakinin ''aşkını kanıtlaması'' amacıyla bir şey satın aldırmak.

Buna örnek olarak ''Beni ne kadar önemsediğini göstermek için yepyeni bir Galaxy S24 Ultra alabilirsin.'' veya ''1 TB depolama alanı olan sürüm, beni 256 GB modelinden dört kat daha fazla sevdiğini gösterir.'' mesajları verilebilir.

FBI Kullanıcıları Uyarıyor

FBI geçen yıl "aşk dolandırıcılıkları" mağdurlarından 1.1 milyar doların çalındığını söyledi. Ek olarak FBI şu açıklamayı yaptı:

''Dolandırıcı, mümkün olan en kısa sürede bir ilişki kurmayı, kurbanı kendisine bağlamayı ve güven kazanmayı amaçlıyor. Dolandırıcılar evlilik teklif edebilir ve buluşma planları yapabilirler, ancak bunlar asla gerçekleşmeyecek. Sonunda para isteyecekler.''

EarthWeb'ın gizlilik uzmanı Trevor Cooke, flört uygulamalarını kullananların dikkat etmesi gereken bazı önemli noktaları paylaştı:

''Eğer biri, yaşları veya nereden oldukları gibi basit sorularınıza cevap vermekten kaçınmak için sürekli bahaneler üretmeye devam ediyorsa ondan kaçının. Birisiyle ilk buluşmaya gitmeden önce, en azından yaşlarını ve yaşadıkları genel bölgeyi bilmelisiniz. Bir diğer önemli nokta ise Tinder'da birinin kişisel bilgilerinizi öğrenmeye çalışmasıdır. Bu, aşırı mesajlaşmayı içerir. Siz geç yanıtladığınızda sabırsızlık gösterir, sohbetinizle uyuşmayan garip kişisel sorular sorar, sizin onlar hakkında sorduğunuz soruları görmezden gelir ve tanıştıktan kısa bir süre sonra para istemeye başlar.''

Cooke, ayrıca dolandırıcıların profillerindeki fotoğraflara dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Lüks yaşam tarzını gösteren veya sadece bir fotoğrafı olan profillere de dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.

Eğer şüphelendiğiniz bir durumla karşılaşırsanız, karşınızdakinden belirli bir şey yaparken fotoğraf çekmesini isteyebilirsiniz. Eğer bunu yapamıyorlarsa, muhtemelen sahte profildir.

Güvende kalmak için internetten veya telefon üzerinden tanıştığınız kişilere para göndermeyin. Paylaştığınız bilgilere dikkat edin, çünkü bu veriler finansal uygulamalarınıza sızılması için kullanılabilir.

Bir kişinin profilini ve resimlerini araştırarak, adının veya resminin başka yerlerde kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. Şifrelerinizi kimseyle paylaşmayın.