Tinder’ın Eski CEO’sunun Yapay Zeka Girişimi: Meeno İlişki Koçunuz Olacak!
Arkadaş bulma ve sohbet uygulamaları serisine rakip olarak Meeno geliştirildi. Kullanıcılar yapay zeka ile ilişkilerini yönetebilecek. İşte detaylar!
Tinder, iOS ve Android platformları için geliştirilen bir arkadaşlık uygulamasıdır. Facebook altyapısını kullanarak üye olunabilen sistemde, kullanıcılar bulundukları konuma yakın olan insanlarla karşılaşırlar.
Nyborg, Tinder'da geçirdiği sürede genç kullanıcıların, özellikle de Z kuşağının, kendisini ne kadar yalnız hissettiğini görmüş ve buna çözüm olarak bir şeyler yapma ihtiyacı duyduktan sonra Meeno’yu kurmuş. Nyborg, Tinder’dan Ağustos 2022’de ayrıldı.
Yalnızlığa Son Veren Uygulama
Meeno, kişiselleştirilmiş ilişki koçluğu yapan bir yapay zeka sohbet robotu geliştiriyor. Sohbet robotu, genç bireylerin kendisini yalnız hissetmemesini amaçlıyor; arkadaş, aile, iş ve romantik ilişkiler gibi bütün ilişkileri kapsıyor.
Uygulamaya kaydolurken kullanıcılardan yaş, etnik köken ve cinsel yönelim gibi bilgileri isteyecek olan Meeno, yapay zekanın önyargılı konuşmaması için bu bilgilere ihtiyaç duyduğu belirtiyor.
Girişim, uygulamayı daha fazla kullanan kullanıcıların daha iyi ilişki tavsiyeleri alacağını da ekliyor.
Sequoia Capital’in liderliğinde gerçekleşen yatırım turunda 3.9 milyon dolar yatırım aldı. Tura ayrıca Andrew Ng’nin yapay zeka odaklı fonu NEA da katıldı.
En Popüler Arkadaş Bulma ve Sohbet Uygulamaları - 2023
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