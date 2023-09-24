Tinder'da Yalnızca Mankenlerin Kullanabildiği Özellik Herkese Açılıyor!

Tinder, iOS ve Android platformları için geliştirilen bir arkadaşlık uygulaması. Dünyanın en çok kullanılan randevu uygulaması Tinder'ın Select üyeliği herkese açılıyor. Bu üyelik şimdiye kadar yalnızca ünlü isimler ve mankenler tarafından kullanılabiliyordu.

Tinder Select üyeliğinin kullanabilmek için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. Bu şartları yerine getirip üyeliği alan kullanıcılar, profillerini daha çok kişiyle paylaşma şansını yakalayacak.

Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Tinder Select üyeliğini kullanmak isteyen kullanıcılar uygulamaya aylık 499 dolar ödemek zorunda kalacak. Bu Türkiye'deki kura göre şu anda 13.559,18 Türk lirasına denk geliyor. Kullanıcıların bu fiyatı karşılaması da yeterli değil, üyeliğin bazı koşulları var.

Tinder Select üyeliğine sahip olmanız için uygulamadaki en aktif %1 üye oranının içinde olmanız gerekiyor. Bununla da kalmayıp profilinizi bazı bilgilerle doldurmanız gerekiyor. Örneğin, profilinizde en az 4 adet fotoğrafınız olmalı.

Üyeliğin diğer koşulları ise en az 5 farklı ilgi alanına sahip olmanız ve profilinizi doğrulamış olmanız. Ayrıca biyografinize en az 15 karakterlik bir açıklama yazmanız ve ilişki amacınızı belirten ifadeleri kullanmanız gerekiyor.

Tinder Select üyeliği her ne kadar herkese açılmış gibi gözükse de uygulamanın koyduğu şartlar sebebiyle tüm kullanıcılar şimdilik üye sahibi olamayabilir.

Ancak bu şartları yerine getiren kullanıcılar, Gold ve Platinum üyeliklerine sahip olmasalar bile Tinder Select üyeliği sayesinde profillerinin daha çok görüntülenmesini sağlayacak.

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