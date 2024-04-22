Tinder'a Buluşmaları Kolaylaştıran Yeni Özellik Geliyor!

Tinder kullanıcıların randevularını arkadaşları ve aileleriyle paylaşmalarını sağlayan 'Randevumu Paylaş" adlı yeni bir özelliğini duyurdu. Bu özellik sayesinde buluşma öncesinde çevrenizin görüşünü almanız kolaylaşırken, önemli güvenlik detayı olarak görülüyor.

Tinder Randevumu Paylaş Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Kiminle buluşacağımı neden çevreme söyleyeyim ki? diyenler için belirtelim; Tinder'a göre 30 yaşın altındaki kullanıcıların yaklaşık yüzde 51'i randevularının ayrıntılarını arkadaşlarıyla, yüzde 18'i ise anneleriyle paylaşıyor.

Tinder'ı herkes için eğlenceli ve güvenli hale getirmeyeçalıştıklarını belirten Pazarlama Direktörü (CMO) Melissa Hobley bu yeni özellik hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Arkadaşlarınızla ve ailenizle planlarınızı tartışmak, köklü bir buluşma ritüelidir. Randevumu Paylaş bu bilgi paylaşımını kolaylaştırıyor. Böylece bekarlar ne giyeceklerini bulmaktan konuşma konularını hazırlamaya kadar tüm detayları çevresiyle tartışabiliyor."

Basit ve etkili bir çalışma mantığına sahip olan bu özelliği kullanmak için randevu oluşturmanız ve bağlantısını çevrenize göndermeniz yeterli. Bu bağlantıya tıklayanlar randevu yerini, tarihini ve saatini görebilirken buluşacağınız kişinin fotoğrafını ve sosyal medya hesaplarını da görüntüleyebiliyor.

Üstelik ailenizin ve arkadaşlarınızın bu bilgilere ulaşabilmesi için Tinder'ı yüklemelerine gerek yok. Doğrudan telefonlarınının tarayıcıları üzerinden görüntüleyebiliyorlar.

Tinder bu yeni özelliğini önümüzdeki aylarda ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada, Singapur, Hindistan, İrlanda, Almanya, Fransa, İspanya, Japonya, Brezilya, İsviçre, Meksika, Hollanda, İtalya, Kore, Vietnam ve Tayland'da kullanıma sunacak.