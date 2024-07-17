Tinder'ın Yeni Yapay Zeka Özelliği Sayesinde Eşleşme Şansınız Yükselecek!

Tinder kullanıcıları, artık profil fotoğraflarını seçmek için vakit kaybetmeyecek. Uygulama kullanıcıların en çok beğeni alan fotoğraflarını seçmelerine yardımcı olmak için yapay zekayı devreye sokuyor.

Fotoğraf Seçici olarak duyurulan bu yeni özellik, yapay zekayı kullanarak profil fotoğrafları arasından en çok eşleşme alma olasılığı yüksek olanları otomatik olarak bulacak.

Tinder, Yapay Zeka ile Nasıl Profil Fotoğrafı Seçecek?

Tinder, özellikle ilgili açıklamasında “Fotoğraf Seçici, kullanıcıların bir eşleşme bulmalarına yardımcı olmak için optimize edilmiş kullanıcıların film rulosundan çeşitli fotoğraflar seçen dijital bir arkadaş görevi üsteleniyor” olarak nitelendirdi.

Aslında daha önce var olan “Akıllı Fotoğraflar” özelliğine çok benzeyen “Fotoğraf Seçici” özellik geçen yılın Ağustos ayından bu yana test aşamasındaydı ve nihayet kullanıma hazır oldu.

Başlamak için ise bir selfie pozu vermeniz ve Tinder’ın film rulosuna erişim izni vermeniz gerekiyor. Sonrasında özellik, yapay zeka kullanarak kullanıcıların akıllı telefonundaki tüm fotoğraf arşivini tarayarak aralarından en uygun olanı seçiyor.

Fotoğraf Seçici özellik, bu ayın sonunda öncelikle ABD'deki Tinder kullanıcılarının kullanımına sunulacak. Sonrasında ise genel kullanıma yaz ayları içerisinde çıkmış olacak.

Peki siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz, yapay zeka profil fotoğrafı seçmede yardımcı olabilir mi? Yorumlarda belirtebilirsiniz.