TOFAŞ'ta İşler İyi Gitmiyor: 700 Kişi İşsiz Kaldı

Türkiye'de otomobil üretimi dendiğinde akla gelen ilk şirket olan TOFAŞ, küçülme kararı aldı. Şirket, Bursa'daki fabrikasında bulunan çalışan sayısını yüzde 13 düşürerek 700 kişiyi işten çıkardığını açıkladı. Kendi isteğiyle ayrılan ve emekli olmak isteyenlere öncelik veren TOFAŞ'ın bu süreöte 330 milyon TL tutarında tazminat ödeyeceği açıklandı. İşte detaylar!

TOFAŞ, 700 Çalışanını İşten Çıkardı

TOFAŞ, geçtiğimiz dönemde 5 bin 300 olan çalışan sayısını alınan kararla birlikte 4 bin 593’e düşürdü. Bu da 700 kişilik bir iş gücü anlamına geliyor. Şirlete göre işten çıkarılan kişilerin büyük bir kısmı emekliliğe hak kazanan veya kendi isteğiyle tazminat alarak işten çıkan personelden oluşuyor. Elbette ki tamamının bu şartlara uyması pek de mümkün görünmüyor.

Bu noktada ise şirketin tavrı yakın zamanda işe başlamış olan ve tazminat hakkı az ya da hiç olmayan kişileri ek bir ödeme ile "gönüllü" ayrılığa yönlendirmek oldu. Böylelikle olası davaların önüne geçilirken süreç sorunsuz bir şekilde noktalandı. TOFAŞ'ın konuyla iligli KAP'a yaptığı açıklama ise şu şekilde:

"Emekliliğe hak kazanan ve/veya kendi isteğiyle işten ayrılanlar ile üretim planlaması çerçevesinde iş akitleri sonlandırılan çalışanlarımızın etkisiyle; toplam çalışan sayımız, kamuya açıklanan son bilanço tarihindeki toplam çalışan sayısına göre yüzde 13 azalarak 4 bin 593 kişiye inmektedir. Söz konusu ayrılan çalışanlara yapılacak yasal ödeme tutarı yaklaşık 330 milyon TL olarak hesaplanmıştır. İşbu açıklama SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğine ilişkin Rehberin 5.7 maddesinin 11. fıkrası kapsamında yapılmıştır."

Şirketin bu kararı neden aldığı ise şimdilik belirsiz. Bazı iddialar 2025 ile birlikte artan maliyetlere hazırlık olduğunu vurgularken, bazıları ise bunu "yabancı yatırımcıya cazip görünme" çabası olarak yorumluyor. Ancak neden ne olursa olsun 700 vatandaşın işsiz kaldığı gerçeğini değiştirmiyor. Bazı eski TOFAŞ çalışanları ise Türk Metal Sendikası’nın bu süreçte etkisiz kaldığından dert yanıyor.