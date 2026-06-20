Yeni Modeller Öncesi Kritik Adım: TOFAŞ Üretim Kapasitesini 500 Bine Çıkardı!

Tofaş, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile Bursa fabrikasının yıllık kapasitesinin 50 bin artırılarak 500 bine ulaştığını açıkladı. Üretim tesisinde artırılan verimlilik ve iyileştirme çalışmaları sonucunda eklenen 50 bin adetlik üretim kapasitesi, Tofaş'ın önümüzdeki dönemde üretmeyi planladığı Stellantis projeleri için oldukça kritik öneme sahip.

Tofaş Bursa Fabrikasında Yapılan Üretim Artışı Ne Anlama Geliyor?

Stellantis bünyesindeki Fiat, Citroen, Opel ve Peugeot için üretim yapan Tofaş, üretim adedini 450 binden 500 bine taşıyarak önemli bir adım atmış oldu. Yakın zamanda Stellantis için K0 ve K9 platformlarında üretime başlayacak olan Tofaş, bu sayede ihracat kapasitinesini de artırıyor. Konuyla ilgili açıklama yayımlayan şirket KAP üzerinden şu ifadelere yer verdi:

Bursa'daki üretim tesisimizde yürütülen verimlilik artırıcı çalışmalar ve süreç iyileştirmeleri sonucunda, özellikle boya biriminde uygulamaya alınan yeni teknoloji ve optimizasyon faaliyetleri neticesinde, Şirketimizin fiili yıllık araç üretim kapasitesi 50.000 adet artarak 500.000 adet seviyesine ulaşmıştır. İlgili mevzuat kapsamında, Şirketimizin kapasite raporunun yenilenmesine ilişkin başvuru süreci yetkili merciler nezdinde bugün başlatılmıştır.

Tofaş Fabrikasında Kapasite Artışı ile Hangi Modeller Üretilecek?

Bursa'daki tesislerde uzun yıllardır Fiat markalı birçok model gördük. Özellikle Fiat Egea ve Egea Cross modellerinin üretimini üstlenen tesis, bu modellerin üretiminin sona ermesi ile çok daha geniş bir model ağına ev sahipliği yapacak. Stellantis'in K0 ve K9 platformlarına sahip araçların üretimini üstlenecek olan fabrika ABD dahil birçok ülkeye ihracat yapacak.

Stellantis'in K0 Modelleri Hangileri?

K0 kod adına sahip proje, Stellantis'in kompakt hafif ticari modellerini kapsıyor. Bu anlamda Fiat, Citroen, Opel ve Peugeot markalarının hafif ticari modelleri bu fabrikada üretime sokulacak. Ayrıca RAM ProMaster City'nin üretimini de üstlenecek olan Tofaş fabrikası bu anlamda Stellantis için büyük bir öneme sahip. Tofaş'ın 2027 yılı itibarıyla yılda 150 bin adet K0 modeli üretmesi planlanıyor.

Tofaş Fabrikasında Üretilecek K0 Modelleri:

Fiat Doblo

Citroen Berlingo

Opel Combo

Peugeot Rifter

RAM ProMaster City

Stellantis K9 Modelleri Hangileri?

Kapasite artışının arkasındaki diğer önemli etken olarak ise yine Stellantis'in K9 modellerini gösterebiliriz. K9 olarak adlandırılan büyük hafif ticari araç projeleri yine Tofaş'ın Bursa fabrikasının bantlarından inecek. Panelvan ve minibüs olarak farklı seçeneklerle üretilecek olan bu modeller de Avrupa başta olmak üzere birçok ükeye ihraç edilecek.

Tofaş Fabrikasında Üretilecek K9 Modelleri:

Fiat Scudo/Ulysse

Citroen Jumpy/SpaceTourer

Opel Vivaro/Zafira

Peugeot Expert/Traveller

Fiat Grizzly Türkiye'de Üretilecek Mi?

Fiat, yakın zamanda tanıttığı Grizzly modeli ile kompakt sınıfta ses getirmek istiyor. Egea'nın yerini alması beklenen modelin markanın Fas'taki tesislerinde üretileceğini biliyoruz. Fiat Grizzly'nin Türkiye'de üretilip üretilmeyeceği konusu henüz netlik kazanmış değil. Ancak yaşanan 50 bin adetlik artış ile birlikte Tofaş'ın fabrikada yeni modellere yer vermesi muhtemel görünüyor.

Editörün Yorumu

Tofaş son dönemde yaptığı yatırımlar ile Türkiye'nin yanı sıra Avrupa için de önemli bir üretim merkezi hâline gelmiş durumda. Şirket, üretim kapasitesini de artırarak otomotiv piyasasındaki rolünü daha da artıracak gibi görünüyor. 50 bin adetlik üretim kapasitesi artışı ile hafif ticari modellerin yanı sıra Stellantis bünyesindeki binek araçlardan birisi de Tofaş fabrikasına eklenebilir. Bu konuda olağan şüpheli ise hiç kuşkusuz Fiat Grizzly.