Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Otomobiller: Fiyatları Cep Yakıyor!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Mayıs 2025 ve Ocak-Mayıs 2025 dönemlerini kapsayan araba satışlarına dair bir rapor yayınladı. Bu raporla beraber en çok satılan lüks otomobil modelleri belli oldu. Rapora göre Mini büyük bir başarıya imza attı.

2025 yılının mayıs ayında en çok satılan lüks otomobiller listesinin ilk sırasında Mini Countryman yer aldı. Countryman modelinin mayıs ayında 1.457 adet, ocak-mayıs döneminde ise 4 bin 905 adet satıldığı açıklandı. Bu araç, Türkiye'de en çok satılan elektrikli arabalar listesinde ilk üçte yer almıştı.

BMW X1 geçtiğimiz ay 1.045 adet, ocak-mayıs aylarında 6 bin 141 adet satıldı. C7 segmentinde yer alan JAECOO 7 isimli otomobilin mayıs ayında 601 adet, ocak-mayıs döneminde ise 2 bin 878 adet satıldığı açıklandı. JAECOO 7 modeli Türkiye'de en çok satılan arabalar listesinde 37. sırada yer almıştı.

BMW 5 serisi mayıs ayında 446 satış adedine, ocak-mayıs döneminde ise 2 bin 151 satış adedine ulaştı. Bu otomobili Mercedes-Benz E Serisi, Mercedes-Benz C Serisi, Volvo XC90, Audi A3 Sedan, BMW 3 Serisi ve BMW 2 Serisi takip etti.

Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Arabalar