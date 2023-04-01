Togg Ankara Deneyim Merkezi Açıldı

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, İstanbul Zorlu Center'dan sonra Ankara Söğütözü'nde de bir deneyim merkezi açarak, kullanıcıların teknolojik yeniliklerle tanışmalarını sağlıyor.

Togg, kullanıcıların yanı sıra teslimat ve servis noktalarını da aynı alanda Nisan ayında açmayı planlıyor. Deneyim merkezi, Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X, kesintisiz ve sorunsuz bir şarj deneyimi sunan Trugo ve mobilite deneyimini A noktasından B noktasına gitmekten öteye taşıyarak yeniden tanımlayan dijital platform Trumore için özel olarak tasarlanmış alanlar sunuyor.

Kullanıcılar Togg Ekosistemini Daha Yakından Deneyimleyebilecek

Kullanıcılar, Togg ekosistemini daha yakından tanıma fırsatı bulacak, T10X'i inceleyip Trugo şarj ağı ve şarj deneyimi konusundaki detayları öğrenerek, mobilite teknolojilerindeki son gelişmeleri takip edebilecekler. Deneyim merkezindeki bilgilendirici videolar aracılığıyla Togg'un teknolojisi ve sürdürülebilirlik yaklaşımı hakkında da bilgi edinebilecekler. Ayrıca merkezde yer alan dijital sanat çalışmaları da Togg'un teknolojik gelişmelerdeki öncülüğünü ve sürdürülebilirlik hedeflerini yansıtacak.

Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, 2023 yılına kadar sekiz mobil deneyim merkezi olmak üzere toplamda 18 deneyim merkezi açmayı planladıklarını belirtti. Kullanıcı odaklı bir marka olarak kullanıcılarla bir araya gelmenin önemini vurgulayan Karakaş, İstanbul Zorlu Center'daki deneyim merkezinde toplumun tüm kesimleriyle bir araya geldiklerini ve şimdi de Ankara Söğütözü'nde açtıkları kapsamlı deneyim merkezinde yeni kullanıcılarla tanışmayı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. Ankara'da sadece deneyim merkezi olmayacağını, yakın zamanda teslimat ve servis noktalarını da açacaklarını belirten Karakaş, kullanıcıların daha hızlı, etkin ve verimli bir deneyim sunmak için ülkemizin 7 bölgesinde deneyim merkezleri, servis ve teslimat noktaları açmayı sürdüreceklerini ifade etti.