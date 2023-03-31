Trugo, Kesintisiz Şarj Hizmeti Vermeye Hazır!

Togg, ilk elektrikli akıllı aracı T10X'i kullanıcılarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Bu araçların şarj edilebilmesi için de Türkiye'nin farklı bölgelerinde cihaz kurulumları hızlandı. Kesintisiz ve sorunsuz bir şarj deneyimi için çalışmaları hızlandıran ekip, ilk cihazları İstanbul ve Ankara arasındaki önemli geçiş noktası Bolu'da kuruldu.

Bursa, İstanbul, Samsun, Ankara, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Van ve Denizli illerinde de kurumlar tamamlandı. Mobil uygulama Trumore üzerinden hizmet veren Trugo, 2023 sonunda Türkiye'nin her şehrinde kurulumları tamamlama hedefi ile ilerliyor. Yüksek performanslı şarj cihazlarıyla tüm elektrikli araç kullanıcılarına da böylelikle hizmet verilmiş olacak.

Yüzde Yüz Yenilenebilir Enerji

180 kW ve üzerinde olan cihazlarla tüm elektrikli otomobil kullanan sürücüler bu hizmetten faydalanabilecek. Kesintisiz bir deneyim mottosuyla ilerleyen Trugo, yüksek performanslı şarj cihazlarıyla 30 dakikadan daha kısa bir sürede %80'e kadar dolum sağlıyor.

Cihazlar %100 yenilenebilir enerji kaynakları kullanıyor. Türkiye'deki tüm elektrikli araçların erişimine açık olması da çok büyük bir avantaj. Yüksek performanslı şarj ağı sayesinde sürücülerin menzil endişesi de ortadan kalkıyor.

Mobil Uygulama ve Web Sitesi Hizmette

Tüm elektrikli araç sahibi olanlar, Trugo mobil uygulamasını ve web sitesini kullanarak şarj istasyonlarının anlık durumunu takip edebilecek. Trugo mobil uygulamasını indirerek hizmetten faydalanılabilecek. Mobil uygulama, kullanıcılara sorunsuz şarj deneyimi yaşatmayı amaçlayacak.

Kullanıcılar, uygulama ile kendilerine uygun istasyonu bulma, şarj sürecini takip etme ve şarjın tamamlandığını görme gibi avantajlardan faydalanacak. Aynı zamanda geçiş şarj uygulamalarını takip edecekleri gibi şarj ödemesi de yapabilecek.

Trugo uygulaması kullanıcıların yakınındaki Trugo istasyonlarını aramanın yanı sıra AVM, restoran, eczane, kafe ve oyun parkı gibi ihtiyaçlara yönelik aramalarda yapılabilecek.

7 / 24 Kesintisiz Hizmet

Togg T10X dahili şarj cihazları ile uyumlu şarj soketine sahip tüm elektrikli araçlar aynı aşama ve hizmetlerden yararlanacak. Kullanıcılar istasyona geldiği zaman soketi araca bağlayıp, uygulamadan şarj işlemini başlatabilecek. Şarj dolum işlemi istenen zamanda durdurulabilecek.

Şarj olma esnasında herhangi bir sorun yaşayan kullanıcılar Trugo User Car / Kullanıcı İlgi Merkezi'nden 7/24 yardım alabilecek.

Trugo Dünyası ve Mobilite Ekosistemi Kullanıcılarla Buluşuyor

Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, Türkiye'de ihtiyaç duyulan şarj altyapısına yönelik çalışmaların da kesintisiz devam ettiğini belirtiyor. Ek olarak şunları söylüyor: