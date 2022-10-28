Togg C-SUV İçin Renk Seçenekleri Duyuruldu

Uzun yıllardır ülkemizin teknoloji ve otomotiv sektörü gündemini işgal eden ürünlerden biri olan Togg, nihayet yakın zamanda görücüye çıkacak. Togg'un üretim bandından inen ilk arabası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla 29 Ekim'de düzenlenecek etkinlikte basınla paylaşılacak.

Tanıtım tarihi yaklaşırken araçlar hakkında detaylar da gelmeye devam ediyor. İlk olarak piyasaya sürülmesi beklenen Togg C-SUV modeli için renk seçenekleri belli oldu.

Togg Renklerinde Türkiye'den Önemli Bölge İsimleri Yer Aldı! (Galeri)

Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili olma idealiyle yola çıkılan projede geride kalan yaklaşık 5 yıllık sürecin ardından araçlar kullanıcı karşısına çıkmaya hazır. Togg otomobillerin tanıtımına kısa bir süre kala firma tarafından C-SUV için belirlenen renk seçenekleri açıklandı.

Buna göre ilk Togg modelinde "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" olmak üzere altı farklı renk seçeneği bulunacak. Togg otomobillerinin renk seçimlerinde Türkiye'nin önemli coğrafi bölgelerinin isimlerinin kullanılması dikkat çekiyor.

Togg kampüsünün de yer aldığı mavi sularıyla ünlü Gemlik, aracın klasik ve elegant görünümüne güç katıyor. Öte yandan ünlü Oltu taşının siyahlığı ise vurucu bir görünüş arayanların tercihi olacak gibi duruyor.

İlk Togg otomobillerinin 2023 Mart ayında satışa sunulması bekleniyor.