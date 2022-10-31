Togg Hatcback Modelinin Fişi Çekildi

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili olma iddiasıyla yola çıkan Togg, 29 Ekim'de görkemli bir törenle görücüye çıkmıştı. Firmanın üretim bandından ilk inen aracı için hazırlanan törene başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok üstdüzey devlet yetkilisi ve siyasetçi katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Gürkan Karakaş, Togg'un gelecekte çıkarmak için hazırlandığı diğer modeller hakkında bilgi verdi. Yeni bilgilere göre Togg'un elektrikli hatchback modeli ürün gamından kaldırıldı.

Hatchback Yerine Cross-Coupe Üretilecek!

Togg'un ilk gelecek planları arasında elektrikli bir hatchback modelde bulunuyordu. Ancak son yıllarda dünyadaki SUV araçlara karşı olan ilginin artmasıyla Togg bu kararından vazgeçmiş gibi görünüyor.

CEO Gürkan Karakaş'ın açıklamalarına göre hatcback modelinin üretimi iptal edilerek yerine başka bir model üretilecek. Yeni modelin cross-coupe formunda olacağı belirtildi.

Togg, 2030 yılına kadar 5 farklı modeli piyasaya sürmek istiyor. Şimdilik C-SUV'nin 2023 Mart'ta satışa sunulacağı bilinse de diğer modeller hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

Öte yandan daha kompakt bir tasarıma sahip olacağı düşünülen B-SUV modeli için çalışmalar devam ediyor. Togg otomobilleri ilk önce Türkiye'de, daha sonra ise Avrupa'da satıişa sunulacak.