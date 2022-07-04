TOGG Otoyolda Hız Testi Yapılırken Görüntülendi: İşte O Video

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, geçtiğimiz gece otoyolda hız testi esnasında kayda alındı. Kayıt TOGG'un daha önce hiçbir yerde görmediğimiz performans, hız ve yol tutuşu gibi önemli özelliklerini ortaya koyuyor. TOGG yetkililerinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, paylaşılan video hızla viral oldu.

Geliştirme süreci hızla devam eden yerli otomobil TOGG'la ilgili merakımız da günden güne artıyor. Giderek nihai sona yaklaşan otomobil geçtiğimiz gece hız testi sırasında kayda alındı ve hız noktasındaki artış başarısı dikkat çekti.

Nasıl da uzuyor arka stoplarına yandığım @Togg2022 pic.twitter.com/Eirz971L8X — Taha Hüseyin Karagöz (@thhsynkrgz) July 3, 2022

TOGG Konuyla İlgili Sessiz Kalmayı Tercih Ediyor

Bir vatandaşın gece geç saatlerde Bursa yolu olduğu iddia edilen bir otoyolda kayda aldığı görüntüler, TOGG'un hız ve yol tutuşuna bir ön bakış sağlarken, aracın dış kaplamasının da tamamlanmadığını görebiliyoruz. Görüntülerdeki aracın bariz bir şekilde SUV modeline benzediğini söyleyebiliriz.

TOGG yetkililerin konuyla ilgili herhangi bir açıklamasının olmaması aracın gerçekten TOGG olup olmadığı sorusunu da gündeme getiriyor. Yeni yılın ilk çeyreğinde trafikte yerini alması beklenen yerli otomobil, pek çok noktada da ülkemiz adına bir ilke imza atacak.

Peki siz bu video hakkında ve TOGG hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.