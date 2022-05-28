TOGG'un İlk Araç Gövdesi Üretildi

TOGG için yeni gelişmeler gelmeye başladı. Bursa'nın Gemlik ilçesindeki TOGG fabrikasında ilk yerli otomobilimiz C-SUV modelinin gövdesi üretildi ve böylelikle otomobilin üretiminde önemli bir adım daha geride bırakılmış oldu.

TOGG'un sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımla verilen bu haber, Gemlik tesisinde otomobilin ilk kez gövdesinin üretiminin tamamlandığı duyuruldu. Bu sürecin parça kontrol ve benzeri doğrulama sistemlerinden geçtiğini belirten yetkililer, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamalarda bulundu:

Deneme üretimine adım adım yaklaştığımız Gemlik Tesisimizdeki çalışmalarda kilit aşamalardan birini daha kusursuz şekilde tamamladık. Parça kontrol ve doğrulamaları ardından ilk C-SUV gövdesini robot hatlarımızda başarıyla ürettik.

TOGG Trafiğe Ne Zaman Çıkacak?

TOGG'un ne zaman trafiğe çıkacağı hâlâ nispeten bilinmezliğini korusa da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu konuyla ilgili bir dizi açıklamada bulunmuştu. Hisarcıklıoğlu, TOGG'un Gemlik fabrikasının resmî açılışı için 29 Ekim 2022 tarihine işaret ederken, otomobilin trafiğe çıkışının 2023 yılının ilk çeyreğini bulabileceğini belirtmişti.

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