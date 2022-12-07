TOGG'un Resmi Mobil Uygulaması Trumore Duyuruldu (Video)

TOGG'un resmi mobil uygulaması Trumore, sosyal medya üzerinden duyuruldu. Gerçekleştirilen duyuruda uygulamanın kullanıcılara neler sunacağına yönelik önemli bilgiler de paylaşıldı. Konuya dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

TOGG'un Resmi Mobil Uygulaması Trumore Özellikleri Neler?

Duyurulduğu ilk günden itibaren büyük bir heyecan içerisinde beklenen yerli elektrikli otomobil ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme sonucunda otomobil için resmi bir uygulama duyuruldu.

TOGG'un resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda resmi uygulamanın isminin Trumore olacağı açıklandı. Trumore olarak isimlendirilen uygulamanın kullanıcılara kişiselleştirilmiş, akıllı, empatik ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sağlayacağı belirtildi.

Trumore ile mobilite deneyimini yeniden tanımlıyoruz.



Kullanıcılar için kazandıran, gezdiren, eğlendiren ve iş birlikleriyle sürekli gelişen bir platform olarak tasarladığımız Trumore, kişiselleştirilmiş, akıllı, empatik ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sağlayacak. pic.twitter.com/Vy9Mb4OAmH — Togg (@Togg2022) December 7, 2022

Mobilite deneyimini yeniden tanımladıklarını ifade eden TOGG, Trumore isimli uygulamayı kullanıcılar için kazandıran, gezdiren, eğlendiren ve iş birlikleriyle sürekli olarak gelişen bir platform olarak tasarladıklarını açıkladı. Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Trumore ile mobilite deneyimini yeniden tanımlıyoruz. Kullanıcılar için kazandıran, gezdiren, eğlendiren ve iş birlikleriyle sürekli gelişen bir platform olarak tasarladığımız Trumore, kişiselleştirilmiş, akıllı, empatik ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sağlayacak."

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda 1 dakika 33 saniye uzunluğunda bir video da paylaşıldı. Yayımlanan videoda menzil hesaplayıcı gibi uygulamanın neler sunacağına dair önemli bilgilere yer verildi. Kısa sürede çok sayıda kişi tarafından görüntülenen videoyu aşağıda bulunan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Yerli elektrikli otomobil TOGG için duyurulan resmi mobil uygulama hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.