Togg Fabrikasından Yeni Görüntü! Seyhan Rengi Nasıl Hazırlanıyor?

Togg (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) fabrikasından yeni bir görüntü paylaşıldı. Yayınlanan videoda bu ayın başında müşterilere sunulan Seyhan isimli yeni renk seçeneğinin nasıl hazırlandığı gözler önüne serildi. Yayınlanmasının üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra binlerce kişi tarafından seyredilen bu videoda ayrıca aracın son hâli de gösterildi.

Togg'un Seyhan Renginin Hazırlanma Aşaması Gösterildi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, birkaç gün önce sunmaya başladığı yeni renk seçeneğinin hazırlanma aşamasını resmî YouTube hesabı üzerinden yayınladı. "İlk andan itibaren çok beğenildi" başlığı ile yayına alınan yeni video, 18 bin 37 kişi tarafından görüntülenip 915 kişi tarafından beğenildi.

Bilindiği üzere yeni renk seçeneği, Pamukkale renginin mevcut seçenekler arasından kaldırılmasından hemen sonra geldi. Bu renk aslında kaldırılan Pamukkale renginin beyaz tonlarına oldukça yakın görünüyor. Şu an hem Togg T10F hem T10X konfigüratörlerinde test edilebilen yeni renk seçeneği her iki modelde de ücretsiz olarak sunuluyor.

Yeni renk seçeneği ile birlikte T10X ve T10F için sunulan toplam renk seçeneği 7 oldu. Bunların arasında ise Anadolu, Ayder, Gemlik, Kapadokya, Oltu, Kula ve son olarak Seyhan yer alıyor. Pamukkale isminin farklı bir tonla birlikte geri dönüp dönmeyeceği ise şimdilik merak konusu olmaya devam ediyor.

Bu arada Ocak 2026 verilerine göre Türkiye'de en çok satılan elektrikli arabalar arasında TOGG T10X ile T10F sırasıyla üçüncü ve dördüncü sırada konumlandı. İlk iki sırada ise BYD Atto 2 ve Sealion 7 modelleri konumlandı. KG Mobility Torres beşinci sırada yer alırken altıncı sırada yine BYD'nin başka bir modeli olan BYD Seal U yer aldı.