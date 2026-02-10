2027 Mercedes-AMG GLC 53 Tanıtıldı! Drift Modu ve Dahası

2027 Mercedes-AMG GLC 53 tanıtıldı. Altı silindirli motorun getirildiği yeni model gerek eğlence gerek konfor tarafında kullanıcıların beklentisini karşılayacak çeşitli özelliklerle birlikte geliyor. Bu da aracın yalnızca ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için değil, eğlenmek gibi amaçlarla da otomobil arayışında olan kişilere hitap ettiği anlamına geliyor.

2027 Mercedes-AMG GLC 53 Özellikleri

Mercedes, GLC 43 ve 63 modellerinde dört silindirli hibrit motorlara geçerek büyük bir özlem duyulmasına neden oldu. Müşterilerden gelen taleplere karşılık veren marka, 2027 modelde altı silindir motorunu geri getirdi. 3,0 litrelik turboşarjlı sıralı altı silindirli motor içeren otomobil, 600 Nm tork üretiyor. Ayrıca overboost sayesinde 10 saniye boyunca tork değeri 640 Nm seviyesine kadar yükselebiliyor.

Araç 0-100 km/sa hıza yalnızca 4,1 saniyede ulaşıyor. AMC Dynamic Plus paketiyle birlikte araba maksimum 270 km/sa hıza çıkabiliyor. Bu otomobil her ne kadar crossover model olsa da drift modu da içeriyor. İsteğe bağlı olarak sunulan bu mod, aracı bu moda sahip ilk Mercedes SUV hâline getirdi.

Standart olarak sunulan arka aks yönlendirme sistemi, aracın düşük hızlarda daha iyi manevra yapmasına yardımcı olurken yüksek hızlarda da dengeli bir yol tutuşu elde edilmesine olanak tanıyor. Böylece dar sokaklarda dönüş yapmak, U dönüşü gerçekleştirmek gibi eylemler de son derece kolay bir hâle geliyor.

İç tarafta kullanıcıları dış tasarımla uyumlu siyah deri koltuklar karşılıyor. Aracın kapı eşikleri beyaz bir AMG logosu aydınlatılıyor. Yeni model hem standart SUV hem bagajdan biraz ödün veren coupe formunda satışa sunulacak. Bunların fiyatları henüz açıklığa kavuşturulmadı ancak 2026 model için 92.150 dolar (4 milyon 20 bin 965 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.

Bu arada şu an Türkiye'de 4 silindirli GLC 43 ve GLC 63 mevcut. Yeni GLC 53'ün fiyat açısından GLC 63'ü geride bırakma potansiyeli taşıması nedeniyle Türkiye'ye gelme ihtimali de biraz düşük görünüyor. Fiyat hakkında bilgi edinmek isteyenler için GLC 43 şu anda 9 milyon 917 bin TL'den başlayan fiyatla satılıyor. GLC 53 gelirse fiyatının oldukça uçuk bir seviyede olması muhtemel.