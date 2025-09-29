Togg T10F ve T10X Almanya'da! Fiyatına Çok Şaşıracaksınız

Togg'un çok şık tasarıma ve gelişmiş özelliklere sahip olan yerli otomobilleri T10X ve T10F Almanya'da satışa sunuldu. Bununla beraber SUV tipi elektrikli otomobil T10X ve sedan tipi elektrikli otomobil T10F'in Almanya fiyatları da belli oldu. Almanya'da T10X, T10F ile aynı fiyat ile satılıyor.

Togg T10X ve T10F'in Almanya Fiyatı Ne Kadar?

Togg T10F V1E RWD Standard Range: 34 bin 295 euro (1.672.292 TL)

34 bin 295 euro (1.672.292 TL) Togg T10F V1 RWD Long Range: 40 bin 118 euro (1.956.233 TL)

40 bin 118 euro (1.956.233 TL) Togg T10F V2 RWD Long Range: 41 bin 200 euro (2.009.435 TL)

41 bin 200 euro (2.009.435 TL) Togg T10X V1E RWD Standard Range: 34 bin 295 euro (1.672.292 TL)

34 bin 295 euro (1.672.292 TL) Togg T10X V1 RWD Long Range: 40 bin 118 euro (1.956.233 TL)

40 bin 118 euro (1.956.233 TL) Togg T10X V2 RWD Long Range: 41 bin 200 euro (2.009.435 TL)

Togg T10F'in üç farklı sürümü bulunuyor. Almanya'da "V1E RWD Standard Range" sürümü için 34 bin 295 euro (1.672.292 TL), "V1 RWD Long Range" sürümü için 40 bin 118 euro (1.956.233 TL), "V2 RWD Long Range" sürümü için 41 bin 200 euro (2.009.435 TL) fiyat etiketi belirlendi.

Almanya'da T10F teslimatlarının 2026 yılının ocak ayından itibaren başlayacağını belirtelim. Karşılaştırma yapılacak olursa Türkiye'de Togg T10F, 1 milyon 878 bin TL başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor. "V1 RWD Long Range" sürümü 2 milyon 188 bin TL,"V2 RWD Long Range" sürümü ise 2 milyon 363 bin TL fiyat etiketine sahip.

Almanya'da T10X, T10F ile aynı fiyat ile satılıyor. Yani "V1E RWD Standard Range" sürümü 34 bin 295 euro "V1E RWD Standard Range" sürümü için 34 bin 295 euro (1.672.292 TL), "V1 RWD Long Range" sürümü için 40 bin 118 euro (1.956.233 TL), "V2 RWD Long Range" sürümü için 41 bin 200 euro (2.009.435 TL) fiyat belirlendi. T10X'in teslimatları Ocak 2026'da başlayacak.

Türkiye'de SUV tipi elektrikli otomobil modeli T10X 1 milyon 826 bin TL başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor. Otomobilin "V1 RWD Long Range" sürümü için 2 milyon 172 bin TL, V2 RWD Long Range için 2 milyon 363 bin TL ücret ödemek gerekiyor.

Togg T10F Özellikleri

600 kilometreye kadar menzil (WLTP) sunan otomobil yüzde 20'den yüzde 80 şarj seviyesine yalnızca 28 dakikada ulaşacak. RWD (arkadan itiş) donanımında 160kW gücünde tek motor, AWD (dört tekerden çekiş) donanımında ise 320kW gücünde çift motor bulunuyor. 0'dan 100 kilometreye RWD 7,2 saniyede, AWD ise 4,4 saniyede ulaşıyor.

RWD donanımı 350Nm, AWD ise 700 Nm tork üretiyor. Araçta 12,3 büyüklüğünde gösterge ekranı, 29 inç büyüklüğünde bilgi-eğlence ekranı ve 8 inç dokunmatik kontrol ekranı bulunuyor. Peki, siz T10F hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.