Android Auto ve CarPlay Desteklemeyen Togg'dan T10X Kullanıcılarını Sevindiren Hamle

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, ilk günden itibaren bir araba üreticisi değil akıllı cihaz üreticisi olduğunun vurgusunu yapıyor. Her ne kadar günün sonunda fabrikadan çıkan ürün bir "otomobil" olsa da şirket araçlarına yeni özellikler kazandırarak akıllı cihaz iddiasını güçlendiriyor. Bu doğrultuda son hamle ise Togg T10X'lere eklenen YouTube uygulaması oldu. İşte detaylar!

Togg T10X'lere YouTube Uygulaması Geldi

Günümüzde yeni bir teknolojik ürün aldığınızda dikkat etmeniz gereken temel unsurların başında yazılım desteği gelmektedir. Düzenli güncellemeler ile güvenli kalması, yine aynı yolla yeni özellikler kazanması ve sık kullandığınız uygulamalara destek sunması buna bağlıdır. Her geçen gün biraz daha "dijitalleşen" otomobiller de farklı değil.

Bu nedenle günümüzde insanlar, yeni bir araba alacakları zaman Android Auto ve Apple CarPlay gibi teknolojileri desteklediğinden emin oluyor. Togg ne yazık ki bu iki servisi henüz desteklemiyor. Bunun yerine ise kullanıcılarının ihtiyacı olan uygulamaları Tru.Store’dan indirmeleri gerekiyor.

Buradaki temel sorun ise rakipler kadar çok uygulamaya destek sunmak. Düşünecek olursak Microsoft'un bile Windows Phone ile başarısız olmasının arkasındaki temel neden buydu. Her ne kadar bunu başarmak Android Auto ve Apple CarPlay desteği sunmaktan çok daha zor olsa da Togg denemeye kararlı.

Şimdi ise bu doğrultuda YouTube uygulaması Togg'un uygulama mağazasına eklendi. Duyuru X üzerinden "Dünyanın en büyük video platformundaki milyonlarca videoya T10X’inizden kolayca ulaşabilmenin keyfini çıkarın." notuyla paylaşıldı. Yine de belirtmekte yarar var ki Togg hala Android Auto ve CarPlay ile rekabet edecek noktada değil.

📣 YouTube şimdi https://t.co/k98ILbf3xy’da!



Dünyanın en büyük video platformundaki milyonlarca videoya T10X’inizden kolayca ulaşabilmenin keyfini çıkarın.



Yolculuk sırasında yolcu koltuğundan istediğiniz videoyu izleyin, yorum yapın, şarj deneyiminizi daha eğlenceli hale… pic.twitter.com/i0hptUxKD6 — Trumore (@ToggTrumore) November 8, 2024

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Togg bir gün söz konusu rakipleriyle yarışabilecek düzeyde bir uygulama desteği sunmayı başaracak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.