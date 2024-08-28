Togg, Artık Trendyol Uygulamasına Erişim Sağlıyor: Peki Nasıl Çalışacak?

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımak için önemli bir adım attı. Trendyol ile daha önce imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında, Togg T10X sahipleri artık araçlarının yerleşik Tru.Store uygulaması üzerinden Trendyol'a erişebilecekler. Peki kullanıcılar araçlarıyla Trendyol’a nasıl erişim sağlayacaklar? İşte ayrıntılar…

Togg T10X Trendyol Artık Uygulamasında

Togg'un geliştirdiği akıllı araç arayüzü Trumore, yeni bir özelliğe kavuştu. Tru.Store uygulaması üzerinden artık Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformlarından Trendyol'a erişim sağlanabiliyor. Bu yenilik sayesinde Togg T10X sahipleri, araçlarının içerisindeyken bile alışveriş yapabilecek, ürün araştırabilecek ve sipariş verebilecekler.

Togg ve Trendyol iş birliği, kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak ve onlara daha fazla konfor sunmak amacıyla gerçekleştirildi. Bu entegre çözüm, elektrikli otomobillerin sadece bir ulaşım aracı olmadığını, aynı zamanda akıllı yaşamın bir parçası olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Togg Trumore, kullanıcılarına kişiselleştirilmiş bir deneyim sunan kapsamlı bir uygulama. Araç içi ödemeler, navigasyon, eğlence ve daha birçok özelliği bünyesinde barındıran Trumore, şimdi Trendyol entegrasyonu ile alışveriş deneyimini de kullanıcılarına sunuyor.

Togg ve Trendyol arasındaki iş birliği, Türkiye'de akıllı şehirler ve akıllı yaşam konularındaki gelişmelere önemli bir katkı sağlıyor. Bu iki güçlü markanın ortak çalışması, kullanıcıların beklentilerini aşan yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyor.