Togg ve Migros İş Birliği Duyuruldu: İşte Projeler!

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ön satış sürecine giderek yaklaştığımız bu dönemlerde markanın sponsorluk anlaşmaları da ortaya çıkmaya başlıyor. Teknoloji ve inovasyonu en yakından takip eden market zincirlerinden biri olan Migros ile yerli otomobil Togg arasında önemli bir anlaşmaya imza atıldı.

Güçlerini birleştiren Togg ve Migros, kullanıcılara benzersiz bir deneyim sağlamak için bir araya geliyor. Anlaşmaya göre Togg akıllı ürünlerinde artık Migros mobil uygulaması yer alacak ve Migros siparişlerinin teslimatı gibi hizmetler karşılıklı olarak entegre edilecek.

Togg Üzerinden Migros Siparişleri Mümkün Olacak

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Migros ile yaptıkları iş birliğinin faydalarına değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Togg’u tamamen kullanıcı odaklı bir yaklaşımla oluşturuyoruz. Geliştirdiğiniz bir ürün gücünü kullanıcıdan almıyor ise bu ürün ve hizmet ölmeye mahkumdur. Kullanıcıyı odağa aldığımız ve veri üzerine inşa ettiğimiz iş modelimizde yeni iş birlikleriyle kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Migros ile imzaladığımız niyet mektubu ile de kullanıcılar hem Togg’un hem Migros’un hizmetlerinden yararlanabilecek. Aynı zamanda Migros ile yeni nesil iş modellerinin geliştirilmesi konusunda da birlikte çalışacağız."

Migros Ticaret A.Ş İcra Başkanı Özgür Tort da nasıl bir planlama yürüttüklerini daha şeffaf bir şekilde açıkladı. Özgür Tort, Togg akıllı cihazları üzerinden istenen saat ve belirtilen adrese teslim edilecek Migros siparişlerinin verilebileceğini açıkladı. Ayrıca bu uygulama üzerinden yol güzergâhı üzerindeki en yakın Migros mağazası da bakılabilecek.

Migros'un şarj noktaları Trugo da gelecekte otoparklara kurulacak ve Togg ile uyumlu şekilde çalışabilecek.