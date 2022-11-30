BMW Yeni Otomobiliyle Togg'a Nispet Yaptı!

BMW'nin yeni otomobili Togg'un Gemlik renginde ve yeni otomobil Gemlik sahilinde görücüye çıktı. İşte olaya dair tüm detaylar!

BMW Yeni Otomobiliyle Togg'a Nispet Yaptı!
Barış Bulut
Barış Bulut -

BMW, bugün Instagram hesabından yapmış olduğu paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Yerli otomobil Togg'un Gemlik rengine ve C-SUV modeline benzerliğiyle dikkat çeken BMW modelinin fotoğrafı da Gemlik sahilinde çekildi. Paylaşımı gören vatandaşlar "Togg'a nispet mi yapılıyor?" iddialarıyla yorumları doldurdu.

Dünya'nın en popüler otomobil markalarından BMW, Gemlik sahilde Togg'un Gemlik renginde bir otomobilinin fotoğrafını paylaştı. 16 plakasıyla da dikkat çeken otomobili gören vatandaşlar, Togg'a nispet yapıldığı iddialarıyla yorumları doldurdu.

Bakan Mustafa Varank da Kayıtsız Kalmadı

Olayın üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sessiz kalmadı. Şahsi Twitter hesabı üzerinden görüntüleri alıntılayan Bakan Varank, "Togg <Başka Şubemiz Yoktur>" ifadelerine yer verdi.

Önce Almanya kurumsal ardından resmî ana BMW hesabından paylaşılan model BMW'nin yeni araçlarından biri. Otomobilin pek çok fotoğraf çekimi Bursa'da gerçekleştirildi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BMW (@bmw)'in paylaştığı bir gönderi

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