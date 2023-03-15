Togg, Yeni Modellerinin İsimlerini Açıkladı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), dün T10X modelinin fiyatını açıklamasının ardından bugün de gelecek modellerinin isimlerini açıkladı. Togg, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla yeni Togg modellerinin isimlerini duyurdu.

Togg, ilk modeli T10X'in isimlendirmesinde T harfinin Türkiye ve Togg'dan geldiğini, 10'un C segmentini temsil ettiğini ve X'in SUV'a karşılık geldiğini belirtti. B segment ve diğer kasa tipleri için de bilgiler paylaşıldı.

Önümüzdeki dönemde toplamda 5 modelin üretileceği ve önce Türkiye'de sonra da Avrupa başta olmak üzere global pazarda satılması bekleniyor. Yeni Togg modellerinin isimleri şu şekilde olacak:

Togg Model İsimleri

Togg SUV: T10X

Togg Sedan: T10S

Togg Coupe: T8CX

Togg Kompakt SUV: T8X

Togg MPV: T8V veya T10V

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