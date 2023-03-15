Togg, Yeni Modellerinin İsimlerini Açıkladı
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), yeni modellerinin isimlerini açıkladı. İşte model model kullanılan isimler ve anlamları!
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), dün T10X modelinin fiyatını açıklamasının ardından bugün de gelecek modellerinin isimlerini açıkladı. Togg, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla yeni Togg modellerinin isimlerini duyurdu.
Togg, ilk modeli T10X'in isimlendirmesinde T harfinin Türkiye ve Togg'dan geldiğini, 10'un C segmentini temsil ettiğini ve X'in SUV'a karşılık geldiğini belirtti. B segment ve diğer kasa tipleri için de bilgiler paylaşıldı.
T10X’e yakından bakalım #Togg pic.twitter.com/tPCKvvvMOc— Togg (@Togg2022) March 15, 2023
Önümüzdeki dönemde toplamda 5 modelin üretileceği ve önce Türkiye'de sonra da Avrupa başta olmak üzere global pazarda satılması bekleniyor. Yeni Togg modellerinin isimleri şu şekilde olacak:
Togg Model İsimleri
- Togg SUV: T10X
- Togg Sedan: T10S
- Togg Coupe: T8CX
- Togg Kompakt SUV: T8X
- Togg MPV: T8V veya T10V
Peki siz Togg modelleri ve isimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Togg Fiyatı Açıklandı: Ön Sipariş Nasıl Yapılır?
Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazının satış fiyatını, model ismini ve teknik özelliklerini açıkladı.
YORUMLAR