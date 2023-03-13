Togg'a Rakip Geliyor: Habaş'ın Yeni Modeli Ortaya Çıktı!

Habaş, 2021 yılında Honda'nın boşalan fabrikasını satın alarak araç üreteceği duyurusunu yapmıştı ancak bu duyurudan sonra şirketten herhangi bir açıklama gelmemişti. Bu nedenle Habaş'ın hangi tür araçlar üreteceği ve ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda bir belirsizlik vardı.

Geçtiğimiz yıl fabrikada Habaş logolu çeşitli ticari araçlar görüldü. Bunlardan biri otobüsken diğeri çekiciydi ancak o fotoğrafın ardından şirketten herhangi bir bilgi gelmedi. Bu da, Habaş'ın ticari araç üretimine odaklandığına dair söylentilere neden oldu.

Dün itibariyle Türkiye Sigorta Birliği'nin web sitesinde Habaş'ın Steel Power N3 adında bir aracı görüntülendi. Araç, 8301001 kodlu bir model olarak listeleniyor ve kasko bedeli olarak 1.800.000₺ belirtiliyor. Bu araç hakkında şu anda herhangi bir resmi açıklama yapılmamış olsa da Habaş'ın ilk aracı olabileceği düşünülüyor.

Steel Power N3, Togg'un Rakibi Olabilir

Habaş'ın Steel Power N3'ünün bir ticari araç olabileceği düşünülüyor çünkü daha önce fabrikada ticari araçlar görüntülenmişti ancak şirketin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve bizlerden sakladığı başka bir model de olabilir. Bu araçtan önce yerli otomobil Togg'un satışa çıkmasına çok az bir süre kaldı. Dolayısıyla Habaş'ın aracının TSB'de listelenmesi oldukça önemli bir gelişme olarak görülebilir.

Bu gelişmelerin ardından, Habaş'ın ne tür araçlar üreteceği ve ne zaman piyasaya sürüleceği hakkında daha fazla ayrıntı bekleniyor ancak Steel Power N3'ün TSB'de listelenmesi, Habaş'ın üretim planlarının netleştiğine dair bir işaret olabilir ve bu, yerli otomobil sektöründeki rekabeti artırabilir.