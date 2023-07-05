Togg Modellerine Zam Geldi: İşte Yeni Zamlı Fiyatlar!

Son dönemde pek çok sektörü etkileyen zam furyası, elektrikli otomobilleri de vurmuş ve özellikle Tesla tarafından birkaç kez zam haberiyle karşılaşmıştık. Şimdi de yeni bir zam haberi Togg'dan geldi.

Ülkemizin elektrikli otomobil markası Togg, tüm modellerinin fiyat etiketinde zam uyguladığını açıkladı.

Togg tarafından müşterilere yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde küresel boyutta tedarik zincirinde yaşanan maliyet etkileri ve finansal gelişmelerin ülkemizde yerli üreticileri de etkilemeye başlaması nedeniyle biz de fiyatlarımızı düzenlemek durumunda kaldık. Yeni fiyat listesi 5 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak ve kendilerine bildirilmiş olan öngörü teslim tarihi en geç Temmuz ve sonrası olan tüm kullanıcılarımızı etkileyecektir."

Togg Yeni Zamlı Fiyatlar

Model Eski Fiyat Yeni Fiyat V1 RWD Standart Menzil 953.000 TL 1.207.000 TL V2 RWD Standart Menzil 1.055.000 TL 1.307.000 TL V2 RWD Uzun Menzil 1.215.000 TL 1.537.000 TL

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