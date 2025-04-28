Dar Gelirliler ve Gençlere Ev Müjdesi: TOKİ Başvuruları Başlıyor

Türkiye genelinde ev sahibi olamayan dar gelirli vatandaşlar için umut ışığı yakıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; 2025 sonunda bir sosyal konut kampanyasının başlatılacağını açıkladı. Kampanyada gençlerden emeklilere, yeni evlilerden dar gelirlilere kadar geniş bir kesime özel fırsatlar sunulacak.

Bakan Kurum geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Yıl sonunda, şimdiye kadar yapılmış en büyük sosyal konut kampanyasına imza atacağız. Evi olmayan gençlerimiz ve emeklilerimiz için büyük bir fırsat doğacak.

TOKİ Başvuru Şartları Neler?

Kampanyanın detaylarının Cumhurbaşkanı tarafından açıklanması bekleniyor. Öte yandan, yeni kampanyada bazı başvuru kriterleri de netleşmeye başladı. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı'ya göre;

Hanehalkı gelirinin iki asgari ücreti aşmaması gerekecek,

Başvuru sahibinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının adına tapulu ev bulunmayacak,

Başvuru yapılan şehirde belirli bir süredir ikamet ediyor olunacak.

TOKİ'nin yeni kampanyasında ödeme koşulları da oldukça cazip olacak. Peşinat ödemeleri bahar ve sonbahar dönemlerinde düzenlenecek kampanyalarla desteklenecek. Ödemelerin artışı ise memur maaş katsayısına bağlı olacak, böylece taksitler zaman içinde artsa da vatandaşlar ödeyebileceği bir seviyede kalacak.

İlaveten şehit aileleri, gaziler, engelliler, emekliler, 18-30 yaş arasındaki gençler ve yeni evlenen çiftler için ayrıcalıklı başvuru imkanı sağlanacak.