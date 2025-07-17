Tokyo Drift Filmindeki Mazda RX-7 Satıldı! Fiyatı Duyunca İnanamayacaksınız!

İkonik film serileri dediğimizde aklımıza ilk olarak Hızlı ve Öfkeli serisi gelir. Serinin 3. filmi olarak geçen Tokyo Drift ise Türkiye'de pek çok kişinin modifiye kültürüyle tanışmasını sağlamıştır. Filmin ana karakterlerinden Han'ın kullandığı turuncu Mazda RX-7 ise bir dönem tüm çocukların hayallerini süslemiştir. Filmde kullanılan otomobil ise geçtiğimiz günlerde bir müzayede satıldı. Peki Hızlı ve Öfkeli Tokyo Drift filmindeki Mazda RX-7 fiyatı ve teknik özellikleri nedir? İşte detaylar...

Tokyo Drift Filmindeki Mazda RX-7 Fiyatı ve Teknik Özellikleri!

Filmde kullanılan otomobil Sung Kang tarafından canlandırılan Han karakterine aitti. Han havalı tarzı ve farklı hayat stiliyle filmin başrolü Sean karakterine drift yapmayı, yarışlara katılmayı ve illegal sokak yarışları hayatını öğretiyordu. Bu noktada bahsi geçen otomobil pek çok kişinin dikkatini çekiyordu. Parlak turuncu rengi ve özel yapım gövde kiti ile otomobil gerçek bir şaheserdi.

VeilSide Fortune imzalı bir gövde kitine sahip olan otomobil RX-7 modelinin aslında geliştirilmiş bir versiyonu. Gelen bilgilere göre bu otomobilden 2 adet filmde kullanıldı ve satılan araç daha çok yakın çekimlerin yapıldığı otomobil olarak bildiriliyor. Aracın muhtelif yerlerinde bulunan kamera sabitleme izleri ve Han çıkartmaları da bu iddiayı destekler nitelikte.

Otomobil satılmadan önce RE-Amemiya tarafından kapsamlı bir revizyondan geçirilmiş ve çift rotorlu turboşarjlı motor rektifiye edilmiş. Otomobil toplamda 107 bin km civarında yol yapmış ancak restorasyon çalışmalarının ardından sadece 8 bin km kullanılmış. Bu da otomobilin kondisyon bakımından yeni gibi olduğunu kanıtlar nitelikte.

Yaklaşık 1.2 milyon dolara alıcı bulan RX-7 2021’de 550 bin dolara satılan Paul Walker’ın 1994 model Toyota Supra’sının satışını geride bırakmayı başardı. Öte yandan Walker’ın 2000 model Nissan Skyline R34 GT-R’ı ise 2023 yılında Kaizo Industries aracılığıyla 1.35 milyon dolara satılarak rekoru elinde tutmaya devam ediyor.

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