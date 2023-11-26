Tom Hardy, Venom 3'ün Çekimlerine Başladıklarını Duyurdu!

Eddie Brock'un Life Foundation örgütüyle karşılaşması ve sonrasında olayların içine dahil olarak Venom'a dönüşmesini konu alan Venom filminin üçüncüsü için çekimlere yeniden başlanıyor. Ünlü oyuncu Tom Hardy, sosyal medyadan müjdeli haberi verdi.

"Çekimelere Geri Döndük"

46 yaşındaki sevilen oyuncu, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Setten bir görüntü paylaşarak Venom 3 için çekimlere başladıklarını söyledi. Oyuncunun paylaşımındaki “son dans” ifadesi ise Venom 3'ün final olacağını düşündürdü.

Uzun zamandır devam eden senarist grevleri, Stranger Things gibi birçok projeyi sekteye uğratmıştı. Venom 3 filmi de onlardan bir tanesiydi. Ancak grevlerin sona ermesinin ardından nihayet çekimlere yeniden başlandı.

Tom Hardy, ilk filmden bu zamana kadar çalıştığı tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ederek seyircilere müjdeli haberi şöyle verdi:

"V3N0M 3 - Son Dans- Neyse ki çekimlere geri döndük ve tam bu fırsatta, ilk Venom’dan buraya kadar yolu bizimle gelen harika ekibimize, kastımıza, ailemize ve arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Şimdiye kadar oldukça eğlenceli bir yolculuk oldu ve olmaya da devam ediyor. Çalıştığımız sırada hep zor dönemeçler karşımıza çıkıyor. Fakat yaptığınız işi sevdiğinizde, elinizde iyi malzeme olduğunda ve her yandan sağlam takım desteğini hissettiğinizde, bu dönemeçler o kadar da zor gelmiyor. Etrafınız yetenekli büyük bir ekip ve tutkulu departmanlarla çevriliyken ve sevdiğiniz, önemsediğiniz insanlarla çevriliyken bundan daha iyisini bulamazsınız. Yönetmenim, yazı ortağım ve çok sevgili arkadaşım Kelly Marcel’den kısaca bahsetmek istiyorum. Bu işte dizginleri eline aldığını görmek beni gururlandırıyor. Benim için bu bir onur. İçgüdülerine ve içinden gelene her zaman güven, arkandayım. Her zaman olduğu gibi seninle çalışmaya bayılıyor ve senin farklı zorlukların üstesinden gelişini görmeyi seviyorum. Ayrıca mükemmel arkadaşım ve kardeşim Jacob Tomuri’ye… Jacob, hâlâ tamamen benim gibi görünüyorsun kardeşim. Harika bir yolculuk için buradayız.”

Peki siz Venom 3'ü izleyecek misiniz? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.