Lara Croft Geri Dönüyor Ama Gecikecek! Yeni Tomb Raider Ertelendi

En popüler oyun serilerinden Tomb Raider serisinin yeni halkası Tomb Raider: Legacy of Atlantis, 2025’te düzenlenen The Game Awards 2025 sırasında duyurulmuş ve böylece oyun için meraklı bekleyiş başlamıştı. Bu gelişmeyle birlikte gözler 2026 yani içinde bulunduğumuz yıla çevrilmişti. Ancak görünüşe göre oyuncular olarak biraz daha beklememiz gerekecek. Ortaya atılan iddialara göre Tomb Raider: Legacy of Atlantis’in çıkış tarihi ertelendi. İşte detaylar!

Tomb Raider: Legacy of Atlantis Ne Zaman Çıkacak?

Serinin ilk oyununun yeniden yapımı (remake) olarak karşımıza çıkacak Tomb Raider: Legacy of Atlantis’in 2027’nin şubat ayına ertelendiği öne sürüldü. Oyun dünyasının güvenilir bir kaynağı tarafından ortaya atılan bu iddiaya büyük ölçüde doğru gözüyle bakılıyor.

Zira söz konusu kaynak, geçmişte Tomb Raider serisiyle ilgili resmi duyurulardan önce doğru bilgiler paylaşmıştı. Bu doğrultuda görünüşe göre oyunu oynamak için bir yıl daha beklememiz gerekecek. Peki Tomb Raider: Legacy of Atlantis neden ertelendi?

Tomb Raider: Legacy of Atlantis Neden Ertelendi?

Tomb Raider: Legacy of Atlantis’in ertelenmesinin temel sebebinin tahmin edebileceğiniz üzere oyunun planlanan tarihe yetişememesi olduğu düşünülüyor. Oyunun geliştiricisi Crystal Dynamics son 12 ay içinde dört kez işten çıkarma gerçekleştirdi. Bu durum doğal olarak oyun üzerinde çalışan kişi sayısının azalmasına ve geliştirme sürecinin beklenenden daha yavaş ilerlemesine neden oluyor.

Ancak bu erteleme bilgisinin şu an için yalnızca bir iddiadan ibaret olduğunu hatırlatalım. Şirket tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis Hangi Platformlara Gelecek?

Daha önce yapılan açıklamalara göre Tomb Raider: Legacy of Atlantis; PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC (Steam) platformları için piyasaya sürülecek. Daha eski nesil konsollar olan PlayStation 4 ve Xbox One için ise yayınlanmayacak. Geliştirici ekip Crystal Dynamics, oyunu Unreal Engine 5 oyun motoru ile geliştiriyor.

Bu motor sayesinde oyunun yüksek grafik kalitesi ve oldukça detaylı bir görsel yapıya sahip olacağı belirtiliyor. Bu nedenle yapımın yalnızca yeni nesil cihazlarda çalışabilecek şekilde geliştirildiği ifade ediliyor.

Editörün Yorumu

Geliştirici şirkette yaşanan işten çıkarmalar nedeniyle Tomb Raider: Legacy of Atlantis’in erteleneceğine açıkçası pek şaşırmadım. Oyunun geliştirme sürecinin şu anda hangi aşamada olduğu tam olarak bilinmese de görünüşe göre 2026 yılına yetişecek durumda değil. Umuyoruz ki 2027’de görebiliriz.