Xiaomi'den 200 MP Kameralı Amiral Gemisi Geliyor! 185Hz Ekranı Var

Xiaomi bir süredir Redmi K100 Pro isimli yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Daha önce bazı teknik özellikleri sızdırılan modelin son olarak kamera detayları sızdırıldı. Peki Redmi K100 Pro kullanıcılara nasıl bir kamera deneyimi sunacak? İşte merak edilen detaylar!

Redmi K100 Pro Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarına göre Redmi K100 Pro'da 200 megapiksel ana ve 50 megapiksel periskop telefoto kamerası bulunacak. Şu an için cihazda başka bir sensörün olup olmayacağı bilinmiyor. Fakat burada bir karşılaştırma yapacak olursak geçen yıl piyasaya çıkan Redmi K90 Pro Max'te üç adet 50 megapiksel çözünürlüklü kamera kullanılmıştı. Yani yeni modelde de üçüncü bir sensör mevcut olabilir.

Redmi K100 Pro Diğer Özellikleri Neler Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Ekran boyutu: 6.9 inç

Ekran teknolojisi: OLED

Çözünürlük: 1.5K

Yenileme hızı: 185 Hz

Ana kamera: 200 MP

Periskop Telefoto kamera: 50 MP

Hoparlör: Stereo çift hoparlör

Batarya kapasitesi: 9000 mAh

Kablolu şarj: 100W

Redmi K100 Pro Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Redmi K100 Pro'da OLED teknolojili 6,9 inç boyutlarında bir ekran mevcut olacak. Bu panelin 185Hz yenileme hızlarını ve 1.5K çözünürlüğü desteklemesi bekleniyor. Karşılaştırma yaparsak Redmi K90 Pro Max'te 6,9 inç büyüklüğünde 120Hz tazeleme hızına ve 1200 x 2608 piksel çözünürlüğe sahip bir panel tercih edilmişti. Bu da yenileme hızlarında önemli bir artışın olacağı anlamına geliyor.

Redmi K100 Pro İşlemcisi Ne Olacak?

Telefonda an itibariyle mobil pazarın en güçlü işlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunacak. Halihazırda Xiaomi 17 Ultra ve Galaxy S26 Ultra gibi üst seviye telefonlara güç veren yonga seti PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i 120 FPS ve Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise 60 FPS seviyesinde çalıştırabiliyor. Oyunlarda minimum akıcılık hızı 30 FPS. Bunu dikkate alarak yeni telefonun mobildeki oyunları en ufak bir sorun olmadan oynatabileceğini söyleyebiliriz.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. İşlemcilerde nm yani nanometre değeri transistörlerin boyutunu ve bu transistörler arasındaki mesafeyi gösteriyor. Yani nm değeri ne kadar küçükse o kadar iyi diyebiliriz.

Redmi K100 Pro Bataryası Nasıl Olacak?

Modelde 9.000 mAh kapasiteli bir pilin kullanılacağı söyleniyor. Redmi K90 Pro Max'te 7.560 mAh'lik bir batarya bulunuyordu. Yani yeni model bir önceki nesilden daha uzun kullanım süreleri sunacak. Bununla birlikte şarj hızlarının ise 100W veya daha üzeri olması bekleniyor.

Redmi K100 Pro Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi K100 Pro'nun tanıtım tarihiyle ilgili şu ana dek elimizde resmi bir açıklama yok. Fakat K90 serisinin geçen yılın eylül ayında tanıtıldığını biliyoruz. Bu nedenle Çinli marka yeni seride de selefinin tanıtım takvimini takip edebilir. Bu da Redmi K100 Pro'nun çok yüksek ihtimalle eylül veya ekim ayında tanıtılabileceği anlamına geliyor. Bunun dışında şirket Redmi K90 ailesini ülkemizde satışa sunmadı. Bu nedenle Redmi K100 serisinin de Türkiye'de satılma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün.

Redmi K100 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi K90 Pro Max 550 dolardan (25.260 TL) başlayan fiyatlarla satışa çıkmıştu. Redmi K100 Pro'nun ekran ve batarya gibi detaylarda daha güçlü olduğunu düşündüğümüzde muhtemelen 600 dolar (27.556 TL) civarında bir fiyata sahip olacaktır. Buna Türkiye'de uygulanan vergileri eklediğimizde 56.183 TL'ye karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

Redmi K100 Pro'nun sızdırılan kamera özellikleri beni memnun etti. Zira cihazın 200 megapiksel kameraya sahip olması çekilen fotoğrafların daha kaliteli olacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte 50 megapiksellik periskop telefoto sensörü de çok uzaktaki nesneleri sanki yakınızdaymış gibi fotoğraflamanıza imkan sağlıyor. Diğer özellikleri de amiral gemisi seviyesinde diyebilirim.